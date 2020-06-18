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Tren rüzgarında kovid riski

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 kapsamında klima sistemleri, KYK yurtları, tekne, yat gibi turitstik amaçlı deniz araçları, olta balıkçılığı ile sergilerde alınması gereken önemleri içeren dört yeni rehber yayımladı
 18 Haziran 2020 09:49
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Tren rüzgarında kovid riski

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Klima sistemleri rehberine göre, konutlarda veya küçük ofislerde, aynı kişilerin bireysel klima kullanmasında sakınca yok. Buna karşın, oda havasını önemli ölçüde hareketlendirip hava akışına neden olan tavan veya taşınabilir vantilatörler kullanılmayacak. Camilerde ve diğer ibadethanelerde klima kesinlikle çalıştırılmayacak. Konutlarda FCU, VRF, split klimalar ev halkı dışından kişilerin konuta girmemesi koşulu ile kullanılabilecek. Yabancı kişilerin ziyaretinde cihazlar durdurulacak. Ayrıca pandemi döneminde hasta odalarına verilen havanın yüzde 100'ü dışarı atılacak. Hasta odaları temizlik ve dezenfeksiyondan sonra, açılabilir pencere varsa açılarak yeni hastadan önce havalandırılacak.

Rehberde, metro alanlarında özellikle tren gelirken oluşan piston etkisi ile yoğun kalabalıklarda insanların üzerinde, yerde ya da havada bulunan virüslerin saçılma olasılığının çok büyük olduğu belirtildi. Bunun için tren istasyona yaklaşırken insanları mümkün olduğu kadar biniş alanlarının dışında tutmanın yöntemi araştırılacak. Metro vagonlarında klima sistemleri split klima benzeri cihazlar ile yapılacak. Vagonlarda yolcu kapasitesi düşürülecek. Yurtlarda kalacak kişi sayısı 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak. Giriş çıkışlarda ateş ölçümü yapılacak. Parmak izi gibi temaslı girişler, otomatik olmayan döner kapılar kullanılmayacak. Öğrencilerin aynı odada, aynı kişilerle kalmaları sağlanacak.

Oda değişikliği zorunlu ise önce eşyalar temizlenecek. Yurt içi ortak kullanım alanlarında mümkün olduğu kadar kısa süre kalınması sağlanacak. Misafir ve ziyaretçi kabul edilmeyecek. Yemekhanelerde ortak kullanımda bulunan zeytinyağı, limon sosu, nar ekşisi vb. ürünler kaldırılacak. Tuz ve baharatlıklar tek kullanımlık olacak.

Deniz turizmi

Deniz turizmi hizmetleri randevulu olarak verilecek. Yatçı kabul alanları ve yatçıların bir arada bulundukları her türlü mekanda sosyal mesafeye dikkat edecek şekilde düzenleme yapılacak. Kamaralar sık sık havalandırılacak. Turistik amaçlı tekneler randevu sistemi ile çalışacak. Yolcuların isimleri, iletişim bilgileri giriş/çıkış zamanları kaydedilecek ve kayıtlar en az 14 gün saklanacak.

Mesafeli balık tutun

Balık tutma ve diğer aktivitelerde en az bir metre mesafe dikkate alınacak. Kapasitenin üzerinde biniş yapılmayacak. Aktivite gerçekleştirilirken de maske kullanımına dikkat edilecek.

Sergide online bilet

Sergi girişlerinde online biletlerin barkod veya karekodlu olmasına önem verilecek. 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde ziyaretçi planlaması yapılacak. Ziyaretçilerin sergi alanında su haricinde içecek ve yiyecek tüketmesine izin verilmeyecek. Ziyaretçiler mümkün olduğu kadar randevu ile gidecek ve randevu saatine uyacak. Sergilere maske takılarak girilecek.
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