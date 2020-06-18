Gençlik ve Spor Bakanı Muslera'yı hastanede ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat edilen Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Fernando Muslera'yı hastanede ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, Galatasaray'ın Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'la yaptığı maçta bacağı kırılan ve ameliyat edilen Uruguaylı kaleci Muslera'ya, tedavi gördüğü hastaneye giderek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da bulundu.

Sosyal medya hesabından Muslera'yı ziyaret ettiği fotoğrafı paylaşan Kasapoğlu, "En kısa zamanda, sahalara daha sağlıklı bir şekilde döneceğinden hiç şüphemiz yok. Geçmiş olsun Muslera." ifadelerini kullandı.