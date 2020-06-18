Gençlik ve Spor Bakanı Muslera'yı hastanede ziyaret etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu (solda), geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat edilen Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Fernando Muslera'yı (sağda) İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
|18 Haziran 2020 09:50
|Yazdır
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat edilen Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Fernando Muslera'yı hastanede ziyaret etti.
Bakan Kasapoğlu, Galatasaray'ın Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'la yaptığı maçta bacağı kırılan ve ameliyat edilen Uruguaylı kaleci Muslera'ya, tedavi gördüğü hastaneye giderek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ziyarette Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da bulundu.
Sosyal medya hesabından Muslera'yı ziyaret ettiği fotoğrafı paylaşan Kasapoğlu, "En kısa zamanda, sahalara daha sağlıklı bir şekilde döneceğinden hiç şüphemiz yok. Geçmiş olsun Muslera." ifadelerini kullandı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul, gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak
17 Haziran 2020 16:40
|TFF Başkanı Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti
17 Haziran 2020 15:46
|Trabzonspor CAS'a itirazda bulundu
16 Haziran 2020 14:44
|2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı
16 Haziran 2020 13:18
|Fenerbahçe kupada yarın Trabzonspor'u ağırlayacak
15 Haziran 2020 21:53
|Beşiktaş 4 maç sonra mağlup oldu
13 Haziran 2020 23:02
|Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
10 Haziran 2020 18:17
|TFF'den Fenerbahçe istifası
09 Haziran 2020 16:19
|Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı!
09 Haziran 2020 14:35
|Süper Lig heyecanı yeniden başlıyor... Hakemler açıklandı
09 Haziran 2020 13:06