Gün ortası döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|18 Haziran 2020 12:18
|Yazdır
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|6,8560
|6,8570
|Avro
|7,7130
|7,7140
|Sterlin
|8,5820
|8,6250
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8260
|6,9060
|Avro
|7,6730
|7,7530
|Sterlin
|8,5220
|8,7320
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