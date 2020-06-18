Türkiye, ikinci defa Çad'a yardım malzemesi yolluyor
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye, ikinci defa Afrika ülkesi Çad'a yardım malzemeleri yolluyor.
|18 Haziran 2020 10:02
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Türkiye'den Çad'a gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin arasında; 17 bin 600 adet koruyucu eldiven, yaklaşık 40 adet bin tulum, 5 bin adet oksijen maskesi ve 1 adet tam techizat ambulans bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağının saat 10.00'da Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından hareket etmesi planlanıyor.
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