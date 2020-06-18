Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
|18 Haziran 2020 13:09
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,31 değer kazanarak 112.390,57 puana yükseldi.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.450,62 puan artarak 112.390,57 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 10 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,52 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,56 ile iletişim, tek gerileyen ise yüzde 0,55 ile sigorta oldu.
Analistler, öğleden sonra İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararlarının ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın destek, kısa vadeli yeni hedefin ise 116.000 seviyesi olarak öne çıktığını aktardı.
BoE'nin yüzde 0,10 olan politika faizinde değişiklik yapması beklenmezken, varlık alım programında artışa gidebileceği tahmin ediliyor.
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