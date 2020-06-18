1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,31 değer kazanarak 112.390,57 puana yükseldi.
 18 Haziran 2020 13:09
Yazdır
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,31 değer kazanarak 112.390,57 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.450,62 puan artarak 112.390,57 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 10 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,52 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,56 ile iletişim, tek gerileyen ise yüzde 0,55 ile sigorta oldu.

Analistler, öğleden sonra İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararlarının ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın destek, kısa vadeli yeni hedefin ise 116.000 seviyesi olarak öne çıktığını aktardı.

BoE'nin yüzde 0,10 olan politika faizinde değişiklik yapması beklenmezken, varlık alım programında artışa gidebileceği tahmin ediliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar?
18 Haziran 2020 12:56		 Gün ortası döviz fiyatları
18 Haziran 2020 12:18
Borsa, günü yatay tamamladı
17 Haziran 2020 18:29		 Altının gramı 379 liraya geriledi
17 Haziran 2020 16:53
Düğünler iptal oldu burma bilezikler raflarda kaldı
16 Haziran 2020 22:28		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
16 Haziran 2020 18:24
Çeyrek altın ne kadar oldu?
16 Haziran 2020 17:34		 Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
16 Haziran 2020 17:15
Borsa, günü düşüşle tamamladı
15 Haziran 2020 18:25		 Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
15 Haziran 2020 17:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:37 - Davetiyeler, Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara göre basılıyor14:35 - Bursa'da sel suları önüne ne kattıysa sürükledi14:28 - FETÖ'nün sözde 'Kayseri sıkıyönetim komutanı'nın tutukluluğuna devam14:22 - Akrabaların silahlı çatışmasında biri muhtar 4 tutuklama14:18 - Volkan Bozkır: 3 ülke Türkiye az oy alsın diye çalıştı14:15 - Umutlandıran açıklama... Alevlenme olmadı14:13 - Maske takmayan vatandaş... Biz zaten yaşayan ölüyüz14:10 - Minik Yüsra, parkta oynarken bayıldı hastanede hayatını kaybetti13:58 - FETÖ davası avukatına hakimleri tehdit ettiği iddiası ile suç duyurusu13:48 - Koronavirüs ile KKKA hastalığında benzer bulgu
13:39 - Bu ilçede sadece bir tane koronavirüs vakası oldu13:35 - Danıştay, Güvenlik soruşturması yönetmeliğindeki iki ibareyi iptal etti13:33 - Ankara Barosu, avukat Vahit Bıçak'ın savunmasını istedi13:27 - 1 kişinin keneden öldüğü şehirde 11 kişi de tedavi görüyor13:25 - Bakan Albayrak: TVF, Turkcell'e değer katacak13:21 - Meteorolojiden iki ile çok şiddetli yağış uyarısı13:21 - Fransa'da 300 tohum firması varken Türkiye'de neden 1000 tane var?13:20 - FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
YKS ve LGS saatlerinde sokağa çıkmak yasak olacak
Yargıda bir ilk: İlk başörtülü başsavcı atandı
Soylu: Bu yazı namussuzluktur
Korona market: Akıllara durgunluk veren olay Siirt'te yaşandı
Virüsü atlatmış olabilir misiniz?
Maske takmayan çocuklara ceza verilebilir mi?
Maskesiz dışarı çıkmanın cezası
Bazı harcamaların taksit süresi artırıldı
Telafi eğitimleri zorunlu mu? Milli Eğitim Bakanı açıkladı
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yürürlüğe girdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
reçel 1
Bir türlü benimsetemedik 3
babalar ve kızları 3
15 temmuz gazilerinin ak parti önünde eylem yapması 1
dilenci 1
Hüküm vermek 2
Dişini sıkmak 2
Bu görevi iade et kardeşim 4
deksametazon 2
ayasofya'yı camii olarak ziyarete açabiliriz 1
SON İLANLAR
Zonguldak Gökçebey SYDV Personel Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 58 işçi alacak
Hafik Belediyesi İşçi Alım İlanı
Malatya Polisevi İşçi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 557 sağlık personeli alacak- Güncellendi
TÜBİTAK 25 personel alacak- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam