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Rüşvet zarfını taşıyan sekreter de tutuklandı

SABAH'ın ortaya çıkardığı Yalova Belediyesi'ndeki 30 milyon liralık yolsuzluk ve zimmet skandalında 50 bin liralık rüşvetin zarfla alınmasına aracılık eden sekreter Bahar Taşkömür de tutuklandı
 18 Haziran 2020 10:16
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Yalova Belediyesi'ndeki 30 milyon liralık yolsuzluk ve zimmet soruşturmasında İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in sekteteri Bahar Taşkömür de tutuklandı.

RÜŞVET ÇANTAYLA GELİYOR

Firma çalışanı Orhan Gedik 50 bin lirayı çanta içinde Yalova Belediyesi'ne getiriyor.

SABAH'ın; "Sarı zarfla rüşvet trafiği" başlıklı manşet haberinde; Yalova Belediyesi'nin kasasından milyonları kaçırdığı iddiasıyla tutuklanan Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin'in, aynı soruşturmada tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'le yaptığı yazışmalar ve kamera görüntüleri rüşveti belgelemişti.

BİRLİKTE ODAYA GİRİYORLAR

Gedik kendisini karşılayan Reşat Elgin'le birlikte Halit Güleç'in karşısındaki odaya giriyor.

Görüntülerde; Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in sekteteri Bahar Taşkömür'ün sarı zarf içinde rüşvete aracılık yaptığı tespit edilmişti.

SEKRETER BOŞ ZARF ALIYOR

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı; belediye kasasından 30 milyon lira kaçırılarak yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı da; Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

PARA DOLU ZARF GÜLEÇ'E TESLİM

Boş zarfla odaya giren sekreter dolu zarfla çıkıyor.

Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkan Vekilliğine meclis üyesi Mustafa Tutuk getirildi. AK Parti'li üye Mustafa Tutuk'un, salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 17 oyla Belediye Başkan Vekili seçildiği oturumda, diğer aday CHP'li üye Yavuz Bingöl 13 oyda kaldı.

Kenan Kıran
Sabah
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