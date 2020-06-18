Toplu taşımada klimaya pandemi ayarı
|18 Haziran 2020 10:19
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Sağlık Bakanlığı, salgın yönetimi ve çalışma rehberini güncelledi. Bu kapsamda toplu taşımalarda mevcut klima cihazlarının düşük hava debisinde ve yüzde 100 dış hava ile çalıştırılması için önlemler alınacak.
Dış hava sıcaklığının uygun olması durumunda ve yolcu sayısının yoğun olmadığı dönemlerde klima cihazı kapatılacak. Camilerdeki klima cihazları ise kesinlikle çalıştırılmayacak, mümkün olduğu kadar doğal havalandırma ile havalandırılma sağlanacak.
KYK yurtlarında kalacak kişi sayısı her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak. Mümkün olduğu sürece öğrencilerin oda değişikliğine izin verilmeyecek. Yatakhanelerde yataklar arası en az 1 metre olacak, mümkünse ranza kullanılacak. Turistik amaçlı tekneler ise randevu sistemi ile çalışacak. Turizm amaçlı su altı ve su üstü faaliyetlerde kullanılan ekipmanlar bir kişi tarafından kullanılacak.
Burak Çelik
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