Maske takmayan çocuklara ceza verilebilir mi?
Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen Maske takmayan çocuklara ceza verilemez. Çünkü çocukların ceza ehliyeti yok dedi
|18 Haziran 2020 10:26
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Ankara, İstanbul, İzmir ile beraber toplamda 48 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.
Maskesiz sokağa çıkanlara ceza verilecek. Peki maskesiz sokağa çıkan çocuklara ceza verilebilir mi?
Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen konuyu NTV'de değerlendirdi.
Şen, Maske takmayan çocuklara ceza verilemez. Çünkü çocukların ceza ehliyeti yok dedi.
Bu konuda sorumluluk velilerde. Maske takmayan çocuğun yanındaki ebeveyne ceza vermek gündeme gelebilir vurgusunu yaptı.Maskesiz dışarı çıkmanın cezası
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