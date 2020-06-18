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İstanbul Havalimanı taksicilerinden İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can: Ben 5 bin taksi plakası çıkaracağım, demek son derece yanlış. Zamanlaması da yanlıştır. Bize göre ihtiyaç da yoktur
 18 Haziran 2020 10:58
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İstanbul Havalimanı taksicilerinden İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), İstanbul'a 5 bin yeni taksi projesine ilişkin, "Ben 5 bin taksi plakası çıkaracağım, demek son derece yanlış. Zamanlaması da yanlıştır. Bize göre ihtiyaç da yoktur." dedi.

Can, İstanbul Havalimanında görevli basın mensuplarına yaptığı açıklamada, taksicilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğini söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a 5 bin yeni taksi plakası çalışması hakkında geçen cuma günü ve dün açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Can, şu değerlendirmede bulundu:

"Bütün samimiyetimle söylüyorum şu anda taksicilerin çay içecek ve evine ekmek götürecek parası yok cebinde. Aç geziyor taksiciler. 'Ben 5 bin taksi plakası çıkaracağım.' demek bize göre son derece yanlış. Zamanlaması da yanlıştır. Bize göre ihtiyaç da yoktur. Sivil toplum örgütleriyle de meslek temsilcileriyle böyle bir mutabakat sağlamadan yapılan açıklamayı doğru bulmuyoruz.

İhalenin yapılması için her şeyden önce korsanın İstanbul'da bitirilmesi gerekir. İstanbul Havalimanında geçmek istediğimiz ama geçemediğimiz akıllı taksi, dijital taksiyi İstanbul'daki tüm araçlara geçirmemiz lazım. İstanbul'da taksilerin 24 saatte yüzde 47'si boş, yüzde 53'ü dolu geziyor. Bir kere bu doluluk oranını artırmamız gerekiyor. Doluluk oranını yüzde 70-75'lere çıkarırsak belki de İstanbul'da hiç taksiye ihtiyaç olmayacak hem de boşuna akaryakıt yakmamış olacak. Korsanı bitirdikten sonra bilimsel bir çalışma yapılır ve ondan sonra İstanbul'da taksiye ihtiyaç var ise ihale yapılabilir. İstanbul'da kesinlikle şu anda taksiye ihtiyaç yoktur."

- "Belediyenin işi taksicilik yapmak değil"

Can, İBB'nin projeyi hayata geçirmek istemesi halinde yasal zeminlerde mutlaka haklarını arayacaklarını kaydetti.

İmamoğlu'nun Avrupa'nın bazı kentlerindeki taksi sayılarına ilişkin bilgilere verdiğini hatırlatan Can, "Belediyenin işi taksicilik yapmak değil. Başkanımız Avrupa'dan örnekler verdi. Diyor ki 'Paris'te 8,5 milyon nüfus var. 16 bin taksi var.' Paris'te 8,5 milyon nüfus var ama 50 milyona yakın turist var. Bunun hesabını yapıyor mu başkan? İnsanların Paris'teki alım gücüyle bizim alım gücümüz bir mi? Bunların hepsinin hesabının yapılması, bilimsel bir çalışma yapılması gerekir." ifadelerini kullandı.

- "İstabul'da taksi plakası vatandaşın elindedir"

Can, İstanbul'da 300 bin insanın taksicilikten geçindiğine dikkati çekerek, "İstabul'da taksi plakası vatandaşın elindedir. Tahditli olduğu için vatandaş buna yatırım yapmıştır. Eğer ihtiyaç varsa, yetki belediyedeyse belediye artış yapabilir, bakanlıktaysa bakanlık artış yapabilir. 300 bin insan bu taksicilikten geçinmektedir, bu insanları yok saymaktır. Eğer İstanbullulara hizmet etmek istiyorsan, yolcu memnuniyetini artıralım. Taksiyi dijitalleştirelim. Yolcunun sıkıntılarını çözelim. Taksiciyi, şöförü ve İstanbulluyu mutlu edelim." şeklinde konuştu.

Can, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesinin İstanbulluya hizmet getirmek olmadığını, projenin amacının belediye kaynak üretmek olduğunu savundu.

Projenin İstanbul'daki taksi sorununu çözmeyeceğini anlatan Can, "İstanbul'a hizmet bu mudur? İstanbulluya hizmet taksiciyi eğitmek, daha donanımlı hale getirmektir. 17.00-20.00 arasında trafiğin yoğun saatlerinde siz isterseniz 5 bin değil, 15 bin taksi koyun gene problem olacaktır." dedi.
Anadolu Ajansı
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