Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 383,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.544,00 lira oldu.
|18 Haziran 2020 12:56
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|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|380,00
|380,20
|382,80
|383,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.506,00
|2.527,00
|2.523,00
|2.544,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|346,50
|350,50
|349,00
|353,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.448,00
|2.468,00
|2.465,00
|2.485,00
|Yarım Ziynet
|1.224,00
|1.234,00
|1.233,00
|1.243,00
|Çeyrek Ziynet
|612,00
|617,00
|616,00
|621,00
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