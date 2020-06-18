Diyanet, görevde yükselme sözlü sınavını nihayet yapıyor

Diyanet İşleri Başkanlığının görevde yükselme ve unvan değişikliği sürecini geciktirdiği daha önce iki kez haber yapılmıştı. Son olarak geçen hafta haber yapılmıştı. Başkanlık bugün yaptığı açıklamayla, sözlü sıav tarihlerini açıkladı

2019 Yılı Görevde Yükselme Sınavı (Şube müdürü, din hizmetleri uzmanı, şef) ile Vaizlik giriş ve Murakıplık Sözlü Sınavı

2019 Yılı Görevde Yükselme Sınavı (Şube müdürü, din hizmetleri uzmanı, şef) ile Vaizlik giriş ve Murakıplık sınavının yazılı aşaması Anadolu Üniversitesi tarafından 02.11.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş ve yazılı sınav sonuçları 28.11.2019 tarihinde açıklanmıştır.

Tüm dünyayı etkisi altına alan (Covid-19) virüs salgını sebebiyle söz konusu sınavların sözlü aşaması planlanan zamanda gerçekleştirilememiş, ülkelerdeki normalleşme sürecinin yeniden başlamasıyla anılan sınavların yapılabileceği tarihlere ilişkin takvim revize edilmiştir. Ancak salgının tüm hayatı olumsuz şekilde etkileyecek yeni bir seyir izlemesi halinde alınacak yeni tedbirler doğrultusunda sınav süreçleri ile ilgili adaylar ayrıca bilgilendirilecektir.

Bununla birlikte sınavlara yurt dışından katılacak adayların belirtilen sınav tarihinde ve sınav merkezinde olacak şekilde, başta ülkemiz olmak üzere bulundukları ülkelerin salgına karşı almış olduğu bütün tedbirleri göz önünde bulundurup gerekli hazırlıkları yaparak sınava katılmaları önem arz etmektedir.

Sınavın yazılı aşamasında başarılı olarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, "Sınav Giriş Belgesi"ni (https://dibbys.diyanet.gov.tr) adresinden alabileceklerdir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı/kimlik kartı, pasaport) biri ve sınav giriş belgesi ile birlikte saat 09:00'da sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.

İlgililere duyurulur.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

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