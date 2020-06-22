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Belediyeler, 5393'e tabi personel alımlarını Resmi Gazetede yayınlamak zorunda

10 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre tüm personel alım ilanlarının Resmi Gazetede yayımlanma zorunluluğu olmasına rağmen, belediyelerin ilana çıkmaksızın sözleşmeli personel aldığı belirtilmektedir.
 22 Haziran 2020 00:09
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Belediyeler, 5393'e tabi personel alımlarını Resmi Gazetede yayınlamak zorunda

15 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 10 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5. maddesi şu şekildedir:

"MADDE 5- (2) Kamu kurum ve kuruluşları, personel alımına ilişkin tüm ilanlarını (ihtiyacını okullara öğrenci almak suretiyle karşılayanlar dahil), Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve kendi internet sitelerinde duyurur"

Cumhurbaşkanlığının çıkardığı bu kararnameye göre tüm ilanların Resmi Gazetede yayımlanması gerekmektedir. Buna ihtiyacını öğrenci almak suretiyle karşılayanlar dahildir.

Kararnamenin bu hükmüne göre, KPSS puanı aranmadan belediyelere sözleşmeli personel alma imkanı veren 5393'ün 49. maddesine tabi personel alım ilanlarının da Resmi Gazeteden, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve ilanı çıkan kurumun kendi internet sitelerinde duyurulması gerekmektedir.

Ancak, Bingöl belediyesinin bu kurala uymaksızın, 3 mühendisi işe aldığı ve bu mühendislerden birinin de belediye başkan yardımcısının olduğu iddia edilmektedir.

İlansız sözleşmeli personel alımı yapan belediye başkanlarının, Kamu Görevlileri Etik Kuruluna şikayet edilmesi mümkündür. Etik Kuruluna başvuru şartları için tıklayınız.

Memurlar.Net - Özel

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