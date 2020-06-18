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Kovid-19'un seyrini kan grubu ile ilişkilendiren yeni bir araştırma açıklandı

Avrupa'daki binlerce hasta ve sağlıklı kişi üzerinde yapılan genetik inceleme; kan grubu A olanların, 0 olanlara nazaran Kovid-19'u daha ağır geçirme olasılığı bulunduğunu gösterdi
 18 Haziran 2020 12:15
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Kovid-19'un seyrini kan grubu ile ilişkilendiren yeni bir araştırma açıklandı

Avrupa'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) seyrinin kan grubu ile ilişkili olabileceğini ortaya koyan yeni bir araştırma açıklandı.

Sonuçları, "New England Journal of Medicine" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde İtalya, İspanya, Danimarka ve diğer ülkelerden bilim insanları, yaklaşık 2 bini ağır olmak üzere binlerce Kovid-19 hastası ve sağlıklı kişi üzerinde genetik inceleme yürüttü.

Avrupa'daki binlerce hastanın genlerini karşılaştıran bilim insanları, kan grubu A olanların, 0 olanlar ile karşılaştırıldığında Kovid-19'u daha ağır geçirme olasılığının bulunduğunu tespit etti.

Bilim insanlarının, 6 gendeki varyasyonları Kovid-19'un olası ağır seyriyle ilişkilendirdiği bu muhtemel risk ile kan grupları arasında da bağlantı kurduğu belirtildi.

- Kan grubu 0 olanlar, belirli proteinleri yabancı olarak algılamada daha iyi

Wisconsin Tıp Fakültesinden doktor Parameswar Hari, kan grubu 0 olan kişilerin, belirli proteinleri yabancı olarak algılamada daha iyi olduğu, bunun virüsün yüzeyindeki proteinler için de geçerli olabileceği değerlendirmesini yaptı.

Hari, Kovid-19'un genetik kuzeninin yol açtığı SARS salgınında da kan grubu 0 olanların hastalığı ağır geçirme olasılığının düşük bulunduğunun gözlendiğini hatırlattı.

Johns Hopkins Üniversitesi Genetik Tıp Enstitüsü Yöneticisi doktor David Valle de kan grubunun kolera, E.koli bakterisinin neden olduğu tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, ülser ve mide kanserine yol açabilen helikobakter pilori gibi diğer enfeksiyon hastalıkları ve bakterilere daha duyarlı olunmasıyla bağlantısının bulunduğunu aktardı.

Konuyla ilgili daha geniş kapsamlı araştırmalar yapılmasının gerekli olduğu da vurgulandı.

- Çin'de Kovid-19 görülme oranı, kan grubu A olanlarda daha yüksek çıkmıştı

Çin'de Kovid-19 vakaları üzerinde yapılan bir araştırma, A grubu kana sahip olanlarda virüsün görülme riskinin arttığını ortaya koymuştu.

Çin'in Kovid-19 salgınının merkez üssü konumundaki Vuhan kenti ile Şıncın'da 2 bin yeni tip koronavirüs vakası üzerinde yapılan ve bu grubun sağlıklı kişilerle karşılaştırıldığı çalışma, kan grubu A olanlarda daha yüksek Kovid-19 görülme oranı ve daha ağır semptomlar geliştirmeye eğilim tespit edilmişti.

Öte yandan kan grubu 0 olanların Kovid-19'a karşı önemli ölçüde daha dirençli olduğu gözlenmişti.
Anadolu Ajansı
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