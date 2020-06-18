Sahil Güvenlik Komutanlığı 38 yaşında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tuğamiral Ahmet Kendir ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Kabulde, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevine getirilen Ömer Toraman, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcıları Tuğamiral Cengiz Fitoz ve Albay Cengiz Ünver ile sahil güvenlik personeli yer aldı.

Bakan Soylu, sahil güvenlik, jandarma ve emniyet teşkilatlarının sadece kanunla parayla ve kadro cetvelleriyle kurulmadığını, temellerinde yüksek ruhun yattığını söyledi.

Türk Sahil Güvenlik Teskilatı'nın, 8 bin 484 kilometre kıyı seridi ve 378 bin kilometrekare, Türkiye'nin kara yüz ölçümünün yarısına eşit olan 3 büyük denizde ve bir iç denizde görev yaptığına işaret eden Soylu, teşkilatın, mesaisinin ve kapasitesinin yaklasık yüzde 70'inin göç meselesiyle ilgili olduğunu kaydetti.

- "Sizlere minnettarız ve mütesekkiriz"

Botlardaki ve sahadaki sahil güvenlik personeline seslenen Soylu, "Buradan tüm bu zorluklarınızı, insanlık için neler yaptığınızı, fedakarlıklarınızı görüyoruz, biliyoruz, takip ediyoruz. Bunun için sizleri takdir ediyoruz, sizlere minnettarız ve mütesekkiriz. Bu yükü azaltmak için de elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Soylu, 2016'da 5 bin 7 personeli bulunan Komutanlığın, bugün yüzde 30'luk artısla 6 bin 503 personele sahip olduğunu, 2016'da yüzde 71 olan profesyonellesme oranının da yüzde 99,5 seviyesine çıktığını bildirdi.

- "SGRS'de 13 istasyon kuruldu"

Koy sayısı fazla olan Ege Denizi'nde, göçmen ve diger kaçakçılık türlerinin etkin takibinde hava araçlarından ciddi sekilde istifade ettiklerini ve bunların sayısını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Keza dijital teknolojiler noktasında, Türkiye'nin bana sorarsanız vizyon niteligindeki güvenlik sistemlerinden birisi, SGRS adını verdigimiz Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi ile denizlerimizin her santimetrekaresini gözleyebilme kabiliyeti kazanıyoruz. Halen 13 istasyon kuruldu, digerlerinin çalısmaları devam etmektedir. Bunun yanı sıra Kaan sınıfı yüksek süratli botlarımızın sayısı da artırılarak, hızlı ve etkin bir müdahale kapasitesine ulastık ve bunu gelistirmeye devam ediyoruz. Halihazırda sadece Ege Denizi'nde her gün ortalama 22 sahil güvenlik botu ve 5 mobil radarla yaklasık 350 ile 500 saat arası görev yapılmaktadır. Bunun yanı sıra 3 helikopter ve kesif uçagıyla da Ege Denizi 7/24 gözlem altında tutulmaktadır."

Sahil güvenlik ile emniyet ve jandarma birimlerinin arasındaki yüksek uyuma dikkati çeken Soylu, akıllı yüzer unsurların ve korvetlerin kapasitesinin artırılmasının, uluslararası operasyon kabiliyetini olumlu etkilediğini ifade etti.

Sahil güvenliğin, jandarma ve emniyet teskilatlarıyla ortak operasyonlara imza attığına işaret eden Soylu, "Sadece 2019'da 7 tanesi diger birimlerle ortak olmak üzere 14 uyusturucu operasyonu yapılmıstır. Yine sadece 2019'da 662 arama kurtarma faaliyeti yapılmıs, 4 bin 592 kisi ve 184 tekne kurtarılmıstır. Geçen yıl Sahil Güvenlik Komutanlıgımızca yakalanan düzensiz göçmen sayısı 60 bin 97 kisidir. Sadece bu rakamlar bile nasıl bir sorumluluk altında oldugumuzun bir göstergesidir." diye konuştu.

Türkiye'nin çok köklü kültür, yüksek kapasite ve tecrübeye sahip güvenlik kurumlarının bulunduğunu ifade eden Soylu, bu kurumlara sahip çıktığı, gelismesi için her türlü destegi sagladığı için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Soylu, "Türk Sahil Güvenlik Teskilatı, bu ülkenin 21. yüzyılın meselelerine attıgı küresel bir imzadır. Bizler için tam anlamıyla bir gurur ve iftihar vesilesidir." dedi.

- "105 bot daha envantere katılacak"

Sahil Güvenlik Komutanlığının envanterine gelecek zaman dilimi içinde 105 botun daha katılacağını belirten Soylu, bu botların gelmesi ve Sahil Gözetleme Radar Sisteminin tam anlamıyla faaliyete geçmesiyle Komutanlığın, kıyı şeridi ve sorumluluğundaki deniz sahasında "kuş uçurtmayacağı"nı bildirdi.

Teşkilata emek veren herkese teşekkür eden, şehit ve gazileri rahmet ve sükranla andığını belirten Soylu, Sahil Güvenlik Teskilatının 38. yas gününü kutladı.

- "Gayret ve azimle çalışıyoruz"

Tuğamiral Kendir ise genç ve gelişen bir komutanlık olduklarını aktararak gayret ve azimle çalıştıklarını söyledi.

Kendir, komutanlığın gelecek yıllarda çok daha gelişmiş ve güçlü bir komutanlık olarak nice kuruluş yıl dönümleri görmesi temennisinde bulundu.