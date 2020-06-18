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800 bin sürücü için sayılı günler kaldı: 1083 TL ceza kesilecek

Türkiye genelindeki milyonlarca ticari araç sürücü için zorunlu hale getirilen psikoteknik test için tanınan süre doluyor. 26 Haziran da başlatılması planlanan denetimler kapsamında Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu bulunmayan sürücülere 1083 TL ceza uygulanacak.
 18 Haziran 2020 12:32
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800 bin sürücü için sayılı günler kaldı: 1083 TL ceza kesilecek

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ticari araç kullananlar için zorunlu hale gelen psikoteknik test için tanınan süre doluyor.

Ocak ayında uygulanmaya başlaması beklenen ancak tanınan ek süre ile 26 Haziran'a sarkan Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu zorunluluğu kapsamında raporu bulunmayan araç sürücülerine söz konusu tarih itibariyle yaptırım uygulanacak.

800 BİN ŞÜRÜCÜ RAPORSUZ!

Türkiye'de ticari araç kullanımı için gerekli olan SRC belgesine sahip 2.2 milyon araç sürücüsü bulunuyor. SRC belgeli 1,4 milyon kişi psikoteknik raporunu almak için başvuruda bulunurken 800 bin kişinin ise henüz rapor için başvuruda bulunmadığı belirtiliyor.

1083 TL CEZASI VAR

26 Haziran da başlaması planlanan psikoteknik denetimleri kapsamında ticari yük, eşya ile yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin bedeni ve psikolojik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren raporu almayan sürücülere 1083 TL ceza uygulanacak.

1 SAAT SÜRÜYOR

Psikoteknik test, psikologlar eşliğinde 60 ile 90 dakika arasında gerçekleştiriliyor. Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu kapsamında araç sürücülerine sürekli dikkat, mühakeme, koordinasyon, seçici dikkat, hız mesafe tahmin, çarpışma tahmin, görsel algı bellek, kişilik, görsel süreklilik, çevresel görsel görüş, tepki hızı ve trafiğe ilişkin görüş testi olmak üzere 12 farklı test uygulanıyor.

TRAFİKTEN MEN EDİLİYOR

Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu testlerinden geçemeyenler ise riskler ortadan kalkana kadar ticari araç kullanmaktan men ediliyor. 90 günlük sürenin ardından yeniden psikoteknik raporu için testlere tabi tutuluyor.

Zorunlu hale getirilen belge için istenen ücret 170 TL.

74 BİN KİŞİ TESTTEN GEÇEMEDİ

Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan ve ülke genelinde tüm İl ve ilçelerde psikoteknik merkezi bulunduğunu belirten Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, ''E rapor sisteminde 1.4 milyon rapor için giriş yapıldığı görülüyor. Yapılan testler sonrası bu raporlardan 74 bin 600'ü ise olumsuz sonuçlanmış durumda.'' dedi.

Türkiye genelindeki psikoteknik test merkezi sayısının son 3 yılda 7 kat artışla 762'ye çıktığını da belirten Kutlu, bu merkezlerin günlük rapor kapasitesinin ise 20 bin olduğunu dile getirdi.

Kutlu, merkezlerde toplam bin 284 test cihazı bulunduğunu ve 1128 psikolog çalıştığını da sözlerine eklerken, toplamda ise merkez sahipleri, psikolog ve diğer çalışanlarla birlikte 2 bin 500 kişiye istihdam sağlandığını aktardı.

İçişleri Bakanlığı'nın psikoteknik değerleme raporlarına ilişkin yayınladığı genelgedeki son istatistiklere göre trafik kazalarının yüzde 96'sı insan unsurundan kaynaklanıyor.
Yeni Şafak
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