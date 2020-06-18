Danıştay, Güvenlik soruşturması yönetmeliğindeki iki ibareyi iptal etti
|18 Haziran 2020 13:35
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Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi, 657 sayılı Kanununda yer alan ve ilk defa memuriyete atanmalarda güvenlik soruşturması yapılmasını öngören hükmü 2019 yılında iptal etmişti.
Ancak, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde, ilk defa veya yeniden kamu hizmetine girişlerde güvenlik soruşturması yapılmasını öngören hüküm durmaktaydı.
Türk Tabipler Birliği, yönetmelikte yer alan hükmün yürütmesinin durdurulması için dava açmış ancak Danıştay 12. Dairesi talebi reddetmiştir.
İtiraz üzerine dosyayı inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 12. dairesinin kararını kaldırmış, yönetmelikte yer alan "ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar" ibaresinin iptaline karar vermiştir.
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