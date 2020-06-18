Umutlandıran açıklama... Alevlenme olmadı
|18 Haziran 2020 14:15
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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü CNN TÜRK canlı yayınında A'dan Z'ye programında Uğur Önver'in sorunlarını yanıtladı. Bazı kentlerdeki vaka artışının nedeninin filyasyon ekiplerinin detaylı analizi ile belli olacağını kaydederek şu çarpıcı değerlendirmelerde bulundu:
Yaşadıkları şehirden memleketlerine gittikleri için mi? Marketlerde alışverişlerin daha rahat yapılmasından kaynaklı mı vakalar arttı? Tatil için turizm bölgelerine giden insanlar mı vaka sayısını tetikledi? Bunlar Filyasyon ekibinin detaylı analiziyle ortaya çıkacaktır. Ancak genel bir alevlenme durumundan bahsetmemiz şu aşamada söz konusu değil. Bazı illerde risk var. Özellikle son iki günde artış hızı durdu. Tedbirli olmaya devam edersek bu yavaşlama devam da edecek. Maalesef maske ve mesafeyi koruyamıyoruz.
LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili Bilim Kurulu olarak bizim bazı tavsiyelerimiz oldu. Bu sınavlarda ek tedbir uygulanmasını önerdik. Toplu taşımada kalabalığın minimize edilmesi için bir takım önerilerde bulunduk.
Ne olur hafta sonu sınav öncesi ve sonrasında vatandaşlarımız sokağa çıkmasın, toplu taşımayı kullanmayalım. Çok zaruri değilse sınavdan önceki ve sonraki 3 saatte rahat rahat işlerini halletsinler.
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