Meteorolojiden iki ile çok şiddetli yağış uyarısı
|18 Haziran 2020 13:21
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Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yarın yerel olmak üzere aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların, Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Amasya ve Tokat çevreleri ile Tekirdağ ve Samsun'un doğu, Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile dolu hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Denizlere ilişkin yapılan tahminlere göre ise Batı Akdeniz'deki fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
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