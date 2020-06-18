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Bakan Albayrak: TVF, Turkcell'e değer katacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye Varlık Fonunun Turkcell'in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim
 18 Haziran 2020 13:25
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Bakan Albayrak: TVF, Turkcell'e değer katacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Turkcell ortaklığının küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacağını bildirdi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, TVF'nin, Turkcell'in yüzde 26,2 oranında hissedarı olmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Albayrak, "TVF'nin, Turkcell'in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. TVF ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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