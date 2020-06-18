1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1 kişinin keneden öldüğü şehirde 11 kişi de tedavi görüyor

Tokat'ta, 11 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde tedavi ediliyor.
 18 Haziran 2020 13:27
Yazdır
1 kişinin keneden öldüğü şehirde 11 kişi de tedavi görüyor

Tokat'ta, 11 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde tedavi ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Üniversitenin Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine, nisan ayının sonlarından itibaren KKKA hastalığı şüphesiyle 48 kişi başvurdu. Bunlardan bazıları ayakta tedavi edilip evine gönderilirken, çoğunluğu ise yatarak tedavi gördü.

TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde 11 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Kentte bu yıl şimdiye kadar KKKA hastalığı şüphesiyle bir kişi hayatını kaybetti.

Uzmanlar tarlada çalışan ve doğaya gidenleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Davetiyeler, Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara göre basılıyor
18 Haziran 2020 14:37		 Bursa'da sel suları önüne ne kattıysa sürükledi
18 Haziran 2020 14:35
Minik Yüsra, parkta oynarken bayıldı hastanede hayatını kaybetti
18 Haziran 2020 14:10		 Bu ilçede sadece bir tane koronavirüs vakası oldu
18 Haziran 2020 13:39
Manisa'da vaka sayısı arttı, ikinci hastane devreye girdi
17 Haziran 2020 22:45		 Tunceli'de bir ilk! 20 dönümlük arazi üzerine kuruldu
17 Haziran 2020 22:14
Kars'ta dolu yağışı; yol beyaza büründü
17 Haziran 2020 21:36		 Duraklarda sosyal mesafesiz riskli metrobüs bekleyişi
17 Haziran 2020 20:43
Tutuklanan kadının testi pozitif çıktı, 10 kişi karantinaya alındı
17 Haziran 2020 20:36		 Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan meydana geldi
17 Haziran 2020 20:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:44 - Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı14:37 - Davetiyeler, Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara göre basılıyor14:35 - Bursa'da sel suları önüne ne kattıysa sürükledi14:28 - FETÖ'nün sözde 'Kayseri sıkıyönetim komutanı'nın tutukluluğuna devam14:22 - Akrabaların silahlı çatışmasında biri muhtar 4 tutuklama14:18 - Volkan Bozkır: 3 ülke Türkiye az oy alsın diye çalıştı14:15 - Umutlandıran açıklama... Alevlenme olmadı14:13 - Maske takmayan vatandaş... Biz zaten yaşayan ölüyüz14:10 - Minik Yüsra, parkta oynarken bayıldı hastanede hayatını kaybetti13:58 - FETÖ davası avukatına hakimleri tehdit ettiği iddiası ile suç duyurusu
13:48 - Koronavirüs ile KKKA hastalığında benzer bulgu13:39 - Bu ilçede sadece bir tane koronavirüs vakası oldu13:35 - Danıştay, Güvenlik soruşturması yönetmeliğindeki iki ibareyi iptal etti13:33 - Ankara Barosu, avukat Vahit Bıçak'ın savunmasını istedi13:27 - 1 kişinin keneden öldüğü şehirde 11 kişi de tedavi görüyor13:25 - Bakan Albayrak: TVF, Turkcell'e değer katacak13:21 - Meteorolojiden iki ile çok şiddetli yağış uyarısı13:21 - Fransa'da 300 tohum firması varken Türkiye'de neden 1000 tane var?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
YKS ve LGS saatlerinde sokağa çıkmak yasak olacak
Yargıda bir ilk: İlk başörtülü başsavcı atandı
Soylu: Bu yazı namussuzluktur
Korona market: Akıllara durgunluk veren olay Siirt'te yaşandı
Virüsü atlatmış olabilir misiniz?
Maske takmayan çocuklara ceza verilebilir mi?
Maskesiz dışarı çıkmanın cezası
Bazı harcamaların taksit süresi artırıldı
Telafi eğitimleri zorunlu mu? Milli Eğitim Bakanı açıkladı
İkinci el otomobillerde EFT dolandırıcılığına dikkat
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 3
ayasofya 3
glutenaz kapsül 2
Kıdem tazminatı 2
Hüküm vermek 2
e-use 1
Dişini sıkmak 2
ayasofya'nın ibadete açılması 1
hamza'dan şikayeti olan vatan sevgisini sorgulasın 3
Meteoroloji 1
SON İLANLAR
Zonguldak Gökçebey SYDV Personel Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 58 işçi alacak
Hafik Belediyesi İşçi Alım İlanı
Malatya Polisevi İşçi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 557 sağlık personeli alacak- Güncellendi
TÜBİTAK 25 personel alacak- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam