1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs ile KKKA hastalığında benzer bulgu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Zafer Parlak, korona virüs (Kovid-19) ile Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının konun uzmanı olan kişiler tarafından karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını belirterek, "Ancak dışarıdan bakıldığında benzeyen buğular, şikayetler mevcut. Özellikle yüksek ateş" dedi.
 18 Haziran 2020 13:48
Yazdır
Koronavirüs ile KKKA hastalığında benzer bulgu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Zafer Parlak, korona virüs (Kovid-19) ile Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının konun uzmanı olan kişiler tarafından karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını belirterek, "Ancak dışarıdan bakıldığında benzeyen buğular, şikayetler mevcut. Özellikle yüksek ateş" dedi.

Dünyayı etkisi altona alan korona virüs vakıalarının yanı sıra Türkiye'de yaz mevsimi ile birlikte kenelerden insanlara geçen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile mücadele ediliyor. Her iki hastalıkta da benzer yönlerin olması vatandaşların daha dikkatli olması ve doktora gittiğinde şikayetlerini eksiksiz olarak anlatması hayati önem taşıyor. Korona virüs solunumu etkilerken, KKKA hastalığı ise kanama, karaciğer, böbrek veya dolaşım bozukluğuna neden oluyor. Korona virüs hastalığı ile KKKA hastalığının konun uzmanı olan kişiler tarafından karıştırılma ihtimalinin bulunmadığına dikkat çeken Parlak, "Ancak dışarıdan bakıldığında benzeyen buğular, şikayetler mevcut. Özellikle yüksek ateş. Laboratuvar testlerinde de benzeşen bulgular var. Ama tabiki Kovid-19 solunum sistemini tutan, akciğer de bulgu yapan spesifik bir tutulumu olan bir hastalık. Bu noktada hastaları sorgularken çok ayrıntılı olarak bir şey atlamadan anamnez alınmalı. Temaslar, mevcut gelmiş olduğu bölge etrafında temaslı olduğu kimselerin arasında Kovid-19 olup olmadığı bütün bu vakalar sorgulanarak yorumlanmalı. O nedenle iki hastalık arasında benzeşen bulgular olmasına karşı ayrıntılı bir anamnez, iyi bir muayene gerekli tetkiklerin alınması ile karışma ihtimali kalmamaktadır" dedi.

Tokat'ta 56 pozitif vaka, 1 ölüm

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne 20 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar başvuran hastalardan 10'a yakını çocuk olmak üzere 72 kişi KKKA şüphesi ile yataklı serviste tedaviye alındı. Bu hastalardan 56'sının test sonucu pozitif, 8'inin ise negatif çıktı. 8 hastanın ise test sonucu bekleniyor. Ramazan ayında Erbaa ilçesinden bir hastanın hayatını kaybettiği Tokat'ta, 9 kişinin tedavisi devam ediyor. yoğun bakım servisinde yatan hasta ise bulunmadığını beliren Dr. Öğretim Üyesi Zafer Parlak, Tokat'an il dışına KKKA hastası sevki yapılmadığının altını çizerek, "Bize başvuran hastalar, hastanemizde takip ve tedavisi yapılmaktadır. Herhangi bir il dışına sevkimiz olmadı. Hastalar 112 Sağlık ekipleri aracılığı ile de getirilebiliyor. Tokat ilçeleri ve köylerinden bize hasta getirilebiliyor. Bize başvuran hastalarımızdan herhangi bir merkeze sevkimiz olmuyor. Hastanemizde her türlü imkanımız mevcut. Gerekli optimal şartlar sağlanarak tedavileri hastanemizde yapılmaktadır" diye konuştu.

Keneyi hastanede aldırın önerisi

Kenenin tutunduğu kişinin acil servise başvurmasını öneren Parlak, "Hastaneye ulaşımı rahatsa herhangi bir saatte acil servise başvurulabilir. Kenenin acil serviste sağlık personeli tarafından çıkarılması uygundur. Bu nokta da kişiye yapması gerekenler, takibi ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Ancak hastaneye ulaşması gecikecek ise ve kenenin çıkarılması yönünde bilgili ve eğitimli ise kendisi de keneyi çıkartabilir. Kendisi keneyi çıkarsa dahi kontrolü amacıyla sağlık kurumuna başvurmalıdır. Kene temasından sonra genellikle 5-6 gün içerisinde klink bulgu yerleşmektedir. Ama bu 9-10 güne de uzayabilmektedir. Hastalarda halsizlik, kırgınlık, baş ağrısı, iştahsızlık şeklinde bulgular olabilmektedir. Bunlara ek olarak özellikle yüksek ateş, KKKA hastalığı için önemli" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Umutlandıran açıklama... Alevlenme olmadı
18 Haziran 2020 14:15		 Türk polisi ''gurbetçiler'in en büyük yardımcısı
17 Haziran 2020 22:08
Yasemin Hemşire kök hücre bağışıyla bir çocuğa umut oldu
17 Haziran 2020 22:04		 Polis memuru tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
17 Haziran 2020 16:59
12 bin polis, Misyon Koruma sınavına girecek
17 Haziran 2020 14:15		 Bilim Kurulu üyesi: Günde 2 vakamız varken 30-40'a çıktık
17 Haziran 2020 13:53
İmam ve öğretmen eşi camiyi boyayıp temizliyor
16 Haziran 2020 22:32		 8 infaz ve koruma memurunun kovid-19 testi pozitif çıktı
16 Haziran 2020 20:54
Prof. Dr. Öztürk: Haliç için Bakanlık devreye girmeli
16 Haziran 2020 17:51		 Koronavirüs nöbetindeki 112 Acil ekipleri yoğun mesaide
15 Haziran 2020 21:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:44 - Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı14:37 - Davetiyeler, Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara göre basılıyor14:35 - Bursa'da sel suları önüne ne kattıysa sürükledi14:28 - FETÖ'nün sözde 'Kayseri sıkıyönetim komutanı'nın tutukluluğuna devam14:22 - Akrabaların silahlı çatışmasında biri muhtar 4 tutuklama14:18 - Volkan Bozkır: 3 ülke Türkiye az oy alsın diye çalıştı14:15 - Umutlandıran açıklama... Alevlenme olmadı14:13 - Maske takmayan vatandaş... Biz zaten yaşayan ölüyüz14:10 - Minik Yüsra, parkta oynarken bayıldı hastanede hayatını kaybetti13:58 - FETÖ davası avukatına hakimleri tehdit ettiği iddiası ile suç duyurusu
13:48 - Koronavirüs ile KKKA hastalığında benzer bulgu13:39 - Bu ilçede sadece bir tane koronavirüs vakası oldu13:35 - Danıştay, Güvenlik soruşturması yönetmeliğindeki iki ibareyi iptal etti13:33 - Ankara Barosu, avukat Vahit Bıçak'ın savunmasını istedi13:27 - 1 kişinin keneden öldüğü şehirde 11 kişi de tedavi görüyor13:25 - Bakan Albayrak: TVF, Turkcell'e değer katacak13:21 - Meteorolojiden iki ile çok şiddetli yağış uyarısı13:21 - Fransa'da 300 tohum firması varken Türkiye'de neden 1000 tane var?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
YKS ve LGS saatlerinde sokağa çıkmak yasak olacak
Yargıda bir ilk: İlk başörtülü başsavcı atandı
Soylu: Bu yazı namussuzluktur
Korona market: Akıllara durgunluk veren olay Siirt'te yaşandı
Virüsü atlatmış olabilir misiniz?
Maske takmayan çocuklara ceza verilebilir mi?
Maskesiz dışarı çıkmanın cezası
Bazı harcamaların taksit süresi artırıldı
Telafi eğitimleri zorunlu mu? Milli Eğitim Bakanı açıkladı
İkinci el otomobillerde EFT dolandırıcılığına dikkat
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nihat özdemir'in fb kongre üyeliğinden istifa etmesi 1
terör örgütünün siyasi ayağı 4
Kıdem tazminatı 2
kuruluş osman 2
glutenaz kapsül 2
Telefon şarjının dayanmaması 3
maske takmanın korona virüsünden korumaması 1
İstanbul'un simgesi ayasofya 2
sıkı can iyidir çabuk çıkmaz 1
gram altın 6
SON İLANLAR
Zonguldak Gökçebey SYDV Personel Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 58 işçi alacak
Hafik Belediyesi İşçi Alım İlanı
Malatya Polisevi İşçi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 557 sağlık personeli alacak- Güncellendi
TÜBİTAK 25 personel alacak- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam