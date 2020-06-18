1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün sözde 'Kayseri sıkıyönetim komutanı'nın tutukluluğuna devam

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında örgütün sözde "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak adı geçen ve yerel mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Kayseri Garnizon Komutanı tümgeneral İsmail Yalçın'ın, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi
 18 Haziran 2020 14:28
Yazdır
FETÖ'nün sözde 'Kayseri sıkıyönetim komutanı'nın tutukluluğuna devam

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sözde Yurtta Sulh Konseyi'nce hazırlanan listede adı "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı tümgeneral İsmail Yalçın'ın, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Yalçın, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Müşteki Cumhurbaşkanlığı avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Yalçın, 15 Temmuz 2016'da, Korgeneral Mehmet Şanver ve emekli Orgeneral Levent Taşan'ın çocuklarının İstanbul Moda'daki düğününe eşiyle katıldığını, FETÖ'cüler tarafından elleri arkadan kelepçeli yüzüstü yere yatırılarak derdest edildiğini, bu durumun o gün orada bulunan ve Akıncı Üssü davasında dinlenen bazı tanıklar tarafından da belirtildiğini söyledi.

Kalkışmanın duyulmasından sonra dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın, "uçaklar kalkmayacak" yönünde kesin talimatının ardından, düğünde bulunanlardan o dönemde Kayseri'de konuşlu 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanı olan eski tuğgeneral Cemal Akyıldız'ın ilgili komutanı arayarak uçakların kalkmaması yönünde talimat verdiğini öne süren Yalçın, 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığında herhangi bir emir ve komuta yetkisi olmadığını ve o gece uçakların kalkması yönünde herhangi bir emir ve talimatı da olmadığını savundu.

O gece Kayseri'den kalkan uçaklarla ilgili de savunma yapan Yalçın, kalkan 8 uçaktan ilkinin 16 Temmuz saat 00.30'da, son uçağın ise 02.40'ta kalkış yaptığını, bu uçakların daha sonra Malatya'ya indiğini, kendisinin ise bu saatlerde FETÖ'cüler tarafından derdest durumda bulunduğunu anlattı.

Uçakların kalkmaması için yetkililerin pistten kalkış yasağı getirmesi gerektiğini, bu kararın da uçaklar kalktıktan sora saat 02.52'de alındığını iddia eden Yalçın, karar merciinde bulunanların o gece üs bölgesine gitmediklerini savundu.

Tanık olarak dinlenen eski Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, eski Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Uğur Özcan ve Milletvekili Taner Yıldız'ın da ifadelerinde FETÖ/PDY'ye ilişkin somut bir eylemine tanık olmadıklarını beyan ettiklerini kaydeden Yalçın, "Bu örgüt ile hiçbir irtibatım ve iltisakım yoktur. Tam tersine örgütün hedefinde olan biriydim. Darbe için ne kimseden talimat aldım ne de kimseye emir verdim. 1434 gündür tutukluyum. Mağdurum önce tahliyemi sonra da beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında sözde Yurtta Sulh Konseyi'nce hazırlandığı belirtilen listede adı "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı İsmail Yalçın, 17 Temmuz 2016'da İstanbul'dan Kayseri'ye gelirken kent girişinde gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık Yalçın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yargılamanın eksik yürütüldüğü gerekçesiyle, sanık Yalçın'a, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararını bozarak, dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

Daire, bozma ilamında, yerel mahkemeden, sanık Yalçın'ın İstanbul'da derdest edildiği ileri sürülen düğünde yargılanan sanıkların dosya içeriğinin istenmesi ve 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında görevli bazı kişilerin, sanık hakkında ifadesinin olup olmadığının sorulmasını istemişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ davası avukatına hakimleri tehdit ettiği iddiası ile suç duyurusu
18 Haziran 2020 13:58		 FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası
18 Haziran 2020 13:20
Şanlıurfa'da bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
18 Haziran 2020 12:17		 İstinaf, FETÖ'nün PAÜ yapılanması davasına ilişkin incelemesini tamamladı
18 Haziran 2020 11:40
Huduti'nin emir subayına 7 yıl 6 ay hapis cezası
18 Haziran 2020 11:21		 İtirafçılar anlattı, Eskişehir'deki askeri yapılanma çözüldü
18 Haziran 2020 11:19
FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına 27 yıla kadar hapis istemi
18 Haziran 2020 10:59		 Casus drone izledi, hainler sigara izmaritinden tespit edilerek vuruldu!
18 Haziran 2020 10:12
Pençe-Kaplan harekatında 500'den fazla hedef imha edildi
18 Haziran 2020 09:35		 Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 25 şüpheli adliyede
18 Haziran 2020 09:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:44 - Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı14:37 - Davetiyeler, Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara göre basılıyor14:35 - Bursa'da sel suları önüne ne kattıysa sürükledi14:28 - FETÖ'nün sözde 'Kayseri sıkıyönetim komutanı'nın tutukluluğuna devam14:22 - Akrabaların silahlı çatışmasında biri muhtar 4 tutuklama14:18 - Volkan Bozkır: 3 ülke Türkiye az oy alsın diye çalıştı14:15 - Umutlandıran açıklama... Alevlenme olmadı14:13 - Maske takmayan vatandaş... Biz zaten yaşayan ölüyüz14:10 - Minik Yüsra, parkta oynarken bayıldı hastanede hayatını kaybetti13:58 - FETÖ davası avukatına hakimleri tehdit ettiği iddiası ile suç duyurusu
13:48 - Koronavirüs ile KKKA hastalığında benzer bulgu13:39 - Bu ilçede sadece bir tane koronavirüs vakası oldu13:35 - Danıştay, Güvenlik soruşturması yönetmeliğindeki iki ibareyi iptal etti13:33 - Ankara Barosu, avukat Vahit Bıçak'ın savunmasını istedi13:27 - 1 kişinin keneden öldüğü şehirde 11 kişi de tedavi görüyor13:25 - Bakan Albayrak: TVF, Turkcell'e değer katacak13:21 - Meteorolojiden iki ile çok şiddetli yağış uyarısı13:21 - Fransa'da 300 tohum firması varken Türkiye'de neden 1000 tane var?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
YKS ve LGS saatlerinde sokağa çıkmak yasak olacak
Yargıda bir ilk: İlk başörtülü başsavcı atandı
Soylu: Bu yazı namussuzluktur
Korona market: Akıllara durgunluk veren olay Siirt'te yaşandı
Virüsü atlatmış olabilir misiniz?
Maske takmayan çocuklara ceza verilebilir mi?
Maskesiz dışarı çıkmanın cezası
Bazı harcamaların taksit süresi artırıldı
Telafi eğitimleri zorunlu mu? Milli Eğitim Bakanı açıkladı
İkinci el otomobillerde EFT dolandırıcılığına dikkat
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
öğretmen seminerlerinin online'a çevrilmesi 3
ders çalışmak 1
gram altın 6
İstanbul'un simgesi ayasofya 2
Dişini sıkmak 2
sınırlı sokağa çıkma yasağı 1
kredi kartına çok taksit yapmak 3
ayasofya camisi 1
kuruluş osman 2
a101 3
SON İLANLAR
Zonguldak Gökçebey SYDV Personel Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 58 işçi alacak
Hafik Belediyesi İşçi Alım İlanı
Malatya Polisevi İşçi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 557 sağlık personeli alacak- Güncellendi
TÜBİTAK 25 personel alacak- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam