Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Haziran ile biten haftada 842 milyon dolar arttı.
|18 Haziran 2020 14:44
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Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Haziran ile biten haftada 842 milyon dolar arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Haziran ile biten haftada 842 milyon dolar artarak 93 milyar 62 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 127 milyon dolarlık azalışla 54 milyar 610 milyon dolardan 55 milyar 483 milyon dolara düştü.
Altın rezervleri ise 12 Haziran haftasında 969 milyon dolar artarak 36 milyar 610 milyon dolardan 37 milyar 579 milyon dolara yükseldi.
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