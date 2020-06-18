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16 yaşında 90 suç kaydı olan kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kapkaç yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
 18 Haziran 2020 14:52
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16 yaşında 90 suç kaydı olan kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kapkaç yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Çorlu ilçesinde motosikletle kadınların çantasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 90 suç kaydı bulunan 16 yaşındaki K.K. ile 12 suç kaydı bulunan S.C. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 5 kadının çantasının kapkaç yöntemiyle gasbedilmesi üzerine çalışma başlatmış, 200 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenlemişti.

Gasp olaylarında kullanılan motosikletin de ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 16 yaşındaki K.K'nın hırsızlık, yağma ve benzeri suçlardan 90, S.C'nin ise 12 suç kaydının olduğu belirlenmişti.
Anadolu Ajansı
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