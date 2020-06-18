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112 ambulansı devrildi: 1 ATT yaralandı

Samsun 112 Acil ekibi, Sinop'un Gerze ilçesinde yaptığı kazada 1 ATT yaralandı.
 18 Haziran 2020 14:56
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112 ambulansı devrildi: 1 ATT yaralandı

Samsun 112 Acil ekibi, Sinop'un Gerze ilçesinde yaptığı kazada 1 ATT yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun 112'ye ait 55 ABV 601 plakalı ambulans vaka dönüşü Gerze ilçesi Hızarçayı-İdemli mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazada ATT Volkan Kırak yaralandı. Yaralı, Sinop Devlet Hastanesine sevk edilirken, ambulans çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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