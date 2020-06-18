Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
112 ambulansı devrildi: 1 ATT yaralandı
Samsun 112 Acil ekibi, Sinop'un Gerze ilçesinde yaptığı kazada 1 ATT yaralandı.
|18 Haziran 2020 14:56
|Yazdır
Samsun 112 Acil ekibi, Sinop'un Gerze ilçesinde yaptığı kazada 1 ATT yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun 112'ye ait 55 ABV 601 plakalı ambulans vaka dönüşü Gerze ilçesi Hızarçayı-İdemli mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazada ATT Volkan Kırak yaralandı. Yaralı, Sinop Devlet Hastanesine sevk edilirken, ambulans çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Taksici motosikletten fırlayan polisi son anda havada tuttu
18 Haziran 2020 19:32
|Kamyon şoförünün ışık ihlali iki can aldı
18 Haziran 2020 17:54
|Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
18 Haziran 2020 16:35
|Yaşlı adamların kavgası hastane ve karakolda bitti
18 Haziran 2020 15:46
|Korna çaldı diye pala, bıçak, demir ve tahta ile saldırdılar
18 Haziran 2020 15:33
|16 yaşında 90 suç kaydı olan kişi tutuklandı
18 Haziran 2020 14:52
|Akrabaların silahlı çatışmasında biri muhtar 4 tutuklama
18 Haziran 2020 14:22
|İlçe belediye başkanına bıçaklı saldırı
18 Haziran 2020 12:57
|Yakınlarına ulaşmak için yardım istiyordu, sokakta ölü bulundu
18 Haziran 2020 11:02
|Bingöl'de anne ve bebeği trafik kazasında öldü
18 Haziran 2020 09:29