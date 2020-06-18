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Koronavirüs gölgesinde LGS böyle yapılacak

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, koronavirüs nedeniyle, karantinada bulunanlar da dahil hiçbir öğrencinin sınava girmesinin engellenmeyeceğini söyledi.
 18 Haziran 2020 15:00
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Koronavirüs gölgesinde LGS böyle yapılacak

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, koronavirüs önlemleri altında 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Lise Geçiş Sınavı (LGS) ve 2020-2021 eğitim öğretim dönemi ilgili öğrenciler ve ailelerinin merak ettiği tüm konuları DHA'ya açıkladı.

"TÜM ÖĞRENCİLER ADINA SINAVA BİZ BAŞVURDUK"

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler eğitim sisteminde büyük değişikliklere neden oldu. Uzaktan eğitim modeliyle eğitim öğretim dönemini tamamlayan öğrenciler, 20 Haziran Cumartesi günü LGS için ilk kez kendi okullarına gidecek. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, bu sene sınava girecek olan öğrencilerin hepsini, doğrudan e-okul üzerinden başvuru yapmış olarak kabul ediklerini belirterek, "Bizler İstanbul'daki 281 bin öğrencimizin sınava girmek isteyeceğini varsayarak girişlerini otomatik olarak bakanlığımız tarafından yapılmasını sağladık. Bu sebeple öğrenciler sınav günü giriş belgelerini masaların üzerinde bulabilecekler. Yine bu sene 15 yaşını dolduran öğrencilerimizin nüfus cüzdanlarında fotoğraf olması gerekliliği şartı aranmayacak" dedi.

"Olabildiği kadar sınav merkezlerimizde hareketliliğin ve yoğunluğun azalmasını istiyoruz" diyen Yazıcı, şöyle konuştu:

"Zaten öğrencilerin sınav merkezleri öğrenim gördükleri okullar olarak belirlendi. Tabii birçok gerekçeyle evlerinden uzakta olan öğrencilerimiz oluyor. Bu çerçevede velilerimizin ihtiyaç duymaları halinde tabii ki de öğrencilerimizi okullarına getirebilecekler. Aynı zamanda öğrencilerin maskeli olarak okula gelmeleri de önemli bir unsur. Bizler zaten okul binaların girişinde gerekli önlemler aldık. Girişlerde maske olacak. Ayrıca her sınıfımızda el temizliği için dezenfektanlar ve peçete bulunacak. Öğretmenlerimiz sınav evraklarını dağıtım işlemlerini yaparken mutlaka eldiven takacaklar. Ve öğretmenlerimiz sınav boyunca maskelerini çıkarmayacaklar. Öğrenciler ise sınav başladıktan sonra eğer isterlerse maskelerini çıkartabilecekler. İlk oturum sonrası öğrenciler masalarından kalkmadan önce maskelerini takacaklar. Yine bu oturum arasında öğrencilerimiz için bahçede rehber öğretmenleri ve yedek gözetmen bulunacak."

"HİÇBİR ÖĞRENCİMİZİN COVİD-19 KARANTİNASINDA OLDUĞU İÇİN SINAVA GİRMESİ ENGELLENMEYECEK"

Sınav esnasında diyabet hastası öğrencilerin yanlarında meyve suyu veya yiyecek bulundurabileceklerin belirten Yazıcı; şöyle devam etti:

"Bizler için ortak alanlar çok önemli özellikle sınıfların kapıları, öğrencilerin oturdukları mekanlar, tekrar tekrar dezenfekte edilecek. Herhangi bir bulaşma söz konusu olmaması için sınav sonrası öğrencilerin dağılımı da çok önemli. Yoğunluk oluşmaması için bu konuda velilerimizden de aynı anlayışı bekliyoruz. Özellikle kovid-19 hastası olan ve karantinada bunlar çocuklarımızın velileri bize başvuruda bulundular. Bizler de bu çocuklarımız için hem Anadolu hem de Avrupa yakasında okullarımızı belirledik. Öğrencilerimizin sınavlarını burada en iyi şekilde tek kişilik salonlarda gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda okullarımızda birer sağlık görevlisi de bulunmasını talep ettik. Sağlık Bakanlığımızca da gerekirse ambulans desteği sağlanması üzere konuştuk. Hatta sınav günü yeni ortaya çıkan ve bizim de okulda tespit ettiğimiz bir durum olursa, yine ayrı bir sınıfta gerekli önlemler alınarak öğrencilerimiz sınavın uygulamasını gerçekleştireceğiz. Hiçbir öğrencimiz covid-19 karantinasında olduğu için sınava girmesi engellenmeyecek bütün öğrencilerimiz sınava girebilecekler. Gereken şartları oluşturacağız hastanede olan öğrencimiz gerekirse hastanede, önceden bizlere başvurulmuş öğrencimiz için ise tek sınıflarda sınava girebilecekler."

"BİZLER İSTANBUL BAZINDA GEREKLİ KOŞULLARI GÖZDEN GEÇİRİYORUZ"

Yeni eğitim öğretim dönemi ile ilgili alınacak önlemler için çok farklı senaryolar üzerinden konuştukları belirten Yazıcı; "Önlemler çok yönlü olarak konuşuluyor. Senaryolar üzerinde Bakanlığımız, Valiliğimiz, Eğitim müdürlüğümüz hep birlikte çalışıyoruz. Bu çerçevede aslında bizlere biraz salgının seyri de yol gösterecek. Bu sene okullarımız 31 Ağustos'ta telafi dönemi ile başlayacak. Ardından gerekli değerlendirmelerden sonra Eğitim Öğretim dönemimiz bu yıla özgü olmak üzere başlayacak. Biz de İstanbul bazında gerekli koşulları gözden geçiriyoruz. Tabi bazı ikili eğitim yapılan okullarımız var. Onlar üzerinden özellikle yeni öğrenci alımlarını bu koşulları dikkate alarak belirlemeye dikkat ediyoruz. Yurtlarımızda olabildiğince öğrencilerimizin sosyal mesafeyi koruyarak barınmasına yönelik önlemleri almaya çalışıyoruz. Gerekli önlemleri aldığımız konusunda velilerimizin hiçbir kaygısı olmasın. Ama en önemlisi gelecek günlerde toplum olarak hem sosyal mesafe hem de temizliğe dikkat ederek bu salgının Bir an önce azalmasını ve bitmesini istiyoruz "dedi.

"İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE KAMU BİNALARINDAN YARARLANMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Yazıcı; "Bu seneye özgü olmak üzere ikili eğitim sistemine geçirebiliriz. Aynı zamanda okula başlama yaşının bir yıl önce olması sebebiyle bu sene diğer yıllara göre yoğunluk söz konusu olacak. Ama burada ön koşul öğrencilerimizin sağlıkları bunun için bu yıla özgü önlemleri üst düzeyde alacağız. Yeni eğitim döneminde öğrencilerimiz için kullanabileceğimiz kamu binaları da dahil olmak üzere ihtiyaç duyulması halinde de onlardan yararlanmayı düşünüyoruz. Ama gerçekten şu an olumsuz bir tablomuz yok. Gerekli önlemler ve o andaki koşulları dikkate alınarak okulları açacağız" diye konuştu.

"YENİ ÖĞRENME MODELLERİ SÖZ KONUSU"

Yazıcı "Pandemi süreci içeresinde yeni öğrenme modelleri söz konusu. Belki de belirli düzeyde uzaktan eğitimi tekrar revize ederek devam ettirmemiz de gerekebilir. Buna dönük olarak da bakanlığımız bütün hazırlıklarını yaptı. Şu an İstanbul'da yaklaşık 100 kişilik bir grup öğretmenimiz uzaktan eğitim çalışmalarını sürdürüyor" dedi.
DHA
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