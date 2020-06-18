1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski başyaver Yazıcı'nın yeniden yargılanmasına devam edildi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada Yargıtayın bozma kararının ardından eski başyaver Ali Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın yeniden yargılanması sürdürüldü
 18 Haziran 2020 15:13
Yazdır
Eski başyaver Yazıcı'nın yeniden yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, Yargıtayın bozma kararının ardından eski başyaver Ali Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Yazıcı ile eski Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı albay Cenk Bahadır Avcı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada ilk olarak başka bir suçtan tutuklu olan eski kara yaveri yarbay Mete Semercioğlu, SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlendi.

Yazıcı'yı tanıdığını ve 15 Temmuz'dan önce başyaverlik binasına birlikte gittiklerini belirten Semercioğlu, "Ali Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı yeri biliyordu." dedi.

Sanığın kendisine "Marmaris'e kulaklarında rahatsızlık olduğu için araçla gideceğini" söylediğini anlatan Semercioğlu, Yazıcı'nın darbe teşebbüsü hakkında kendileriyle bir şey paylaşmadığını iddia etti.

- Eski tümamiral Yaycı duruşmada dinlensin talebi

Söz verilen Yazıcı ise yeni iddiaları içeren 150 sayfalık bir ek dilekçenin mahkemeye sunulması üzerine savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu.

Sanık Yazıcı'nın avukatı Hakan Tunçkol da Deniz Kuvvetleri Komutanlığının eski Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı ve iki tanığın daha duruşmada dinlenmesini istedi.

Sanık Cenk Bahadır Avcı ise Yazıcı ile kendisinin yargılama konularının farklı olduğunu öne sürdü. Yazıcı'nın yargılamasının uzun sürebileceğini savunan Avcı, dosyasının ayrılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının taleplerini reddetti.

Heyet, suikast davasında hakkında beraat kararı verilen sanık eski yarbay Hüseyin Yılmaz'ın ise dosyasının ayrılarak, Ankara'da yargılamasının devam ettiği dosyaya gönderilmesine hükmetti.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi.

- Suikast davası

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otelden ayrılmasından kısa süre sonra helikopterle bölgeye gelen darbeci askerlerce otele 3 helikopterden ateş açılmıştı.

Otel üzerinde bir süre havada kalan helikopterlerden maskeli ve ağır silahlar taşıyan gruplar inmişti. Bölgeye sevk edilen polis ekipleriyle çatışan bu kişiler, polis memuru Nedip Cengiz Eker ve Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin'i şehit etmişti. 10 kişinin yaralandığı olaylar sırasında bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine de ateş açılmıştı.

Sabah saatlerine kadar devam eden çatışmalar sonucunda darbeciler İçmeler mevkisindeki ormanlık alana kaçmıştı. Güvenlik güçlerinin havadan ve karadan yürüttüğü operasyonlarda bu kişilerden 36'sı yakalanmış, eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise bulunamamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz ve Muharebe Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan suikast timi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dava dosyası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmiş, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş, Şükrü Seymen, Taner Berber ve Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 37 sanık hakkında verilen cezaları hukuka uygun bulmuştu.

Temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş ve Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu FETÖ'nün suikast timine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.

Yeniden yargılanan sanıklardan sözde "yurtta sulh konseyi üyesi" ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri kurmay albay Ali Yazıcı, karara bağlanan Genelkurmay "çatı" davasında "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti. Eski yarbay Hüseyin Yılmaz'ın Akıncı Üssü davasında yargılaması devam ederken tutuklu bulunan Cenk Bahadır Avcı da suikast timi davasında müebbet hapis cezası almıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den gözaltına alınan astsubay tutuklandı
18 Haziran 2020 22:34		 FETÖ'nün sözde Mersin il imamı tutuklandı
18 Haziran 2020 21:54
Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
18 Haziran 2020 19:59		 Bilecik'te FETÖ'den yakalanan 5 şüpheli serbest bırakıldı
18 Haziran 2020 17:03
Yargıtay, darbe girişimi sanığı eski tuğgeneral Bal'ın cezasını onadı
18 Haziran 2020 15:38		 FETÖ'den yargılanan eski kaymakam vekiline hapis cezası
18 Haziran 2020 15:25
Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası
18 Haziran 2020 15:16		 FETÖ'nün sözde 'Kayseri sıkıyönetim komutanı'nın tutukluluğuna devam
18 Haziran 2020 14:28
FETÖ davası avukatına hakimleri tehdit ettiği iddiası ile suç duyurusu
18 Haziran 2020 13:58		 FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası
18 Haziran 2020 13:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:08 - Yunan Sahil Güvenlikleri: Göçmenleri açık denizde bıraktılar01:04 - MSB: Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Çad'a indi01:02 - Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran yeni faaliyetler belli oldu00:38 - Tapu ve Kadastro Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı00:35 - Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik00:33 - 4 bin 29 emniyet personeli bir üst rütbeye terfi ettirildi00:20 - 4626 hakim ve savcının görev değişikliği Resmi Gazetede yayımlandı00:11 - Maaş haczi sıralaması nasıl belirlenir?00:10 - İdari izinli öğretmene, seminer döneminde, ek ders ödenir mi?00:03 - 19 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
00:01 - Büyükşehirlerde, mahalleye dönüşen köylerde yer alan lojmanlardan kira bedeli alınır mı?23:55 - Türkiye Novi Pazar'a Başkonsolosluk açacak23:47 - Öğrencilerin karneleri e-okul üzerinden erişime açıldı23:37 - Ertuğrul Özkök: İki kez bombalı suikastten kurtuldum23:31 - Yerköprü Şelalesi misafirlerini ağırlamaya başladı23:29 - Sağlık Bakanlığı'ndan, 'VC' görüşmelerine ilişkin açıklama23:27 - Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu23:25 - Türkiye, Çad'a ikinci kez tıbbi malzeme gönderdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik
4 bin 29 emniyet personeli bir üst rütbeye terfi ettirildi
Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran yeni faaliyetler belli oldu
İdari izinli öğretmene, seminer döneminde, ek ders ödenir mi?
Büyükşehirlerde, mahalleye dönüşen köylerde yer alan lojmanlardan kira bedeli alınır mı?
Maaş haczi sıralaması nasıl belirlenir?
4626 hakim ve savcının görev değişikliği Resmi Gazetede yayımlandı
19 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
Tapu ve Kadastro Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
MSB: Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Çad'a indi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayasofya'yı camii olarak ziyarete açabiliriz 1
aşkın düşünce 1
Hüküm vermek 2
ticari ürünlerdeki fiyat değişkenliği 1
Bu görevi iade et kardeşim 3
Film listesi 1
bu yazısı namussuzluktur 1
maske takmanın korona virüsünden korumaması 1
sınırlı sokağa çıkma yasağı 2
90 lardaki gibi şarkıların yapılamaması 1
SON İLANLAR
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 46 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi sözleşmeli 295 sağlık personeli alacak
Devlet Arşivleri Başkanlığı 45 İşçi Alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Gökçebey SYDV 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya SYDV 1 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam