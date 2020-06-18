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Buket Aydın'dan şok sözler: İntikamım acı olacak

Geçtiğimiz günlerde Kanal D ana haber spikerliği görevinden istifa eden Buket Aydın, "Bu sektörde çok darbe yedim, sırtımdan vurdular. İntikamım acı olacak. Bundan sonra yolumun daha aydınlık olacağını düşünüyorum" dedi
 18 Haziran 2020 15:17
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Buket Aydın'dan şok sözler: İntikamım acı olacak

Buket Aydın, Mayıs ayının ilk haftasında Kanal D Haber Başkanı ve Ana Haber Bülteni sunuculuk görevinden istifa etmişti. Aydın, istifasından birkaç gün sonra da 7 yıllık eşi Erce Baykal ile tek celsede boşanmıştı.

Buket Aydın yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Uçankuş TV'nin haberine göre Buket Aydın katıldığı canlı yayında olay açıklamalar yaptı.

Ani istifasıyla gündeme gelen Buket Aydın açıklamasında "Bu sektörde çok darbe yedim, sırtımdan vurdular.

İntikamım acı olacak. Bundan sonra yolumun daha aydınlık olacağını düşünüyorum" dedi. Aydın ayrıca mobbinge uğradığını da itiraf etti.

"Mezarlıklar kendini vazgeçilmezler zannedenlerle dolu" diyen Aydın açıklamasında "Çok yıprandığım bir süreç" dedi.
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