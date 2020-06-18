Yaşlı adamların kavgası hastane ve karakolda bitti

Karaman'da parkta otururken biranda kavgaya tutuşan iki yaşlı adamdan birisi suratına aldığı yumruk darbesiyle yaralandı. Yaralanan 80 yaşındaki şahıs hastaneye kaldırılırken, diğer yaşlı adam polis merkezine götürüldü.

Olay, Tahsin Ünal Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda yaşandı. İddiaya göre, parkta oturmakta olan İ.Ş. (80) ile Z.K. (65), 'Niye bakıyorsun' diyerek tartışmaya başladı. Tartışmanın herkesin gözü önünde biranda kavgaya dönüşmesi üzerine Z.K, İ.Ş'ye yumruk attı. Suratına aldığı yumruk darbesi ile yere düşen yaşlı adamın yüzü kanlar içinde kaldı. Kavga eden yaşlı adamları çevredeki vatandaşlar ile polis ayırdı. Bu sırada olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralanan İ.Ş., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İ.Ş. hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edilirken, darp eden Z.K. de polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.