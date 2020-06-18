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Yanlış hesaba havale yaptı, parasından oldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir tesisat dükkanı olan İrfan Uzunlar, malzeme aldığı fabrikaya para göndermek amacıyla gittiği ATM'de hesap numarasının bir rakamını yanlış yazınca 2 bin 800 TL'sinden oldu.
 18 Haziran 2020 16:11
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Yanlış hesaba havale yaptı, parasından oldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir tesisat dükkanı olan İrfan Uzunlar, malzeme aldığı fabrikaya para göndermek amacıyla gittiği ATM'de hesap numarasının bir rakamını yanlış yazınca 2 bin 800 TL'sinden oldu.

56 yaşındaki İrfan Uzunlar, iş için malzeme aldığı fabrikanın hesap numarasına para yatırmak için ATM'ye gitti. ATM'de hesap numarasının bir rakamı yanlış girilince para başka birine gönderildi. ATM'nin ekranında parayı gönderdiği yerin ismi gizli tutulmasından dolayı yanlış gönderdiğini anlamayan İrfan Uzunlar, olayı öğrenince şok yaşadı. Parayı yanlış gönderdiği kişiden almak için arayış içine giren Uzunlar, yanlış havale yaptığı kişiye ulaştı. O kişinin bankaya borcu olduğundan dolayı bankanın paraya ipotek koyduğunu öğrenen Uzunlar, ikinci bir şokla karşılaştı. Bütün hukuki yollara başvurduğunu söyleyen Uzunlar, olumsuz geri dönüşler yaşaması üzerine çaresiz olduğunu söyledi.

"Ne o alabildi parayı ne de ben alabildim"

Uzunlar, "Parayı gönderirken sürekli kullandığım bir ATM vardı. İşlem yaparken o ATM'de göndereceğim yerin ismi yazıyordu. Bu sefer başka bankanın ATM'sine gittik. Hesap numarasının bir rakamını yanlış girdim fakat ekranda gönderdiğim fabrika ile yanlış gönderdiğim kişinin isimlerinin baş harfi aynı olduğu için doğru gönderdiğimi düşündüm. Bankayı sürekli aradım. Yanlış gönderdiğim kişinin bankaya borcu olduğu için ne o alabildi parayı ne de ben alabildim. Para bankada kaldı. Bütün hukuki yollara başvurdum. Savcılığa, tüketici haklarına, CİMER'e, her yere başvurdum. Hep olumsuz yanıt aldım. Fabrikaya borcumu ödeyince 5 bin 600 TL cebimden çıktı. Bu parayı zor kazanıyorum. Çaresiz durumdayım" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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