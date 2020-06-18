1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk: Çocuklarımızın sağlığı için her türlü tedbiri aldık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınava ilişkin, "Çocuklarımızın ve tüm toplumun sağlığı için her türlü tedbiri aldık. Bunları cumartesi günü titizlikle hayata geçireceğiz." dedi.
 18 Haziran 2020 16:19
Yazdır
Bakan Selçuk: Çocuklarımızın sağlığı için her türlü tedbiri aldık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınava ilişkin, "Çocuklarımızın ve tüm toplumun sağlığı için her türlü tedbiri aldık. Bunları cumartesi günü titizlikle hayata geçireceğiz." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk, sınava 2 gün kala son hazırlıkları değerlendirmek için 81 ilin milli eğitim müdürü ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Toplantıya, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve genel müdürler de katıldı.

Toplantıda il müdürlerinden yapılan son hazırlıklarla ilgili bilgi alan ve verdikleri emekler için teşekkür eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın ve tüm toplumun sağlığı için her türlü tedbiri aldık. Bunları cumartesi günü titizlikle hayata geçireceğiz. Bu yıl her seneki sınavların ötesinde çok daha özel bir takip gerektiriyor. Önceliğimiz öğrencilerimizin, öğretmenlerimiz ve velilerimizin sağlığıdır. Rahat olsunlar, çocuklarımız yalnızca sınavlarına odaklansın. Onlardan tek ricamız sağlımız için belirlediğimiz kurallara hassasiyetle uymalarıdır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB'den sorumluluk sınavlarına ilişkin açıklama
18 Haziran 2020 23:09		 MEB'den karne ve diploma açıklaması
18 Haziran 2020 17:44
MEB, yıllardır Sağlık Bakanlığının yaptığı türden bir uygulamayı yapamadı
18 Haziran 2020 11:03		 Flaş! Öğretmenlerin seminerleri online yapılacak
17 Haziran 2020 22:10
MEB, teftiş ön incelemelerinde değişiklik yaptı
17 Haziran 2020 15:18		 MEB, LGS'de alınacak ek tedbirleri belirledi
17 Haziran 2020 14:30
Bakan Selçuk: LGS sınavında maske çıkarılabilir
17 Haziran 2020 13:39		 YKS online deneme sınavları bu hafta yapılacak
16 Haziran 2020 16:12
EBA'da sınırlamalar kalktı, 7/24 kullanılabilecek
16 Haziran 2020 14:09		 'EBA ile uzaktan eğitim, yıl boyunca devam edecek'
16 Haziran 2020 12:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:08 - Yunan Sahil Güvenlikleri: Göçmenleri açık denizde bıraktılar01:04 - MSB: Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Çad'a indi01:02 - Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran yeni faaliyetler belli oldu00:38 - Tapu ve Kadastro Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı00:35 - Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik00:33 - 4 bin 29 emniyet personeli bir üst rütbeye terfi ettirildi00:20 - 4626 hakim ve savcının görev değişikliği Resmi Gazetede yayımlandı00:11 - Maaş haczi sıralaması nasıl belirlenir?00:10 - İdari izinli öğretmene, seminer döneminde, ek ders ödenir mi?00:03 - 19 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
00:01 - Büyükşehirlerde, mahalleye dönüşen köylerde yer alan lojmanlardan kira bedeli alınır mı?23:55 - Türkiye Novi Pazar'a Başkonsolosluk açacak23:47 - Öğrencilerin karneleri e-okul üzerinden erişime açıldı23:37 - Ertuğrul Özkök: İki kez bombalı suikastten kurtuldum23:31 - Yerköprü Şelalesi misafirlerini ağırlamaya başladı23:29 - Sağlık Bakanlığı'ndan, 'VC' görüşmelerine ilişkin açıklama23:27 - Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu23:25 - Türkiye, Çad'a ikinci kez tıbbi malzeme gönderdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik
4 bin 29 emniyet personeli bir üst rütbeye terfi ettirildi
Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran yeni faaliyetler belli oldu
İdari izinli öğretmene, seminer döneminde, ek ders ödenir mi?
Büyükşehirlerde, mahalleye dönüşen köylerde yer alan lojmanlardan kira bedeli alınır mı?
Maaş haczi sıralaması nasıl belirlenir?
4626 hakim ve savcının görev değişikliği Resmi Gazetede yayımlandı
19 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
Tapu ve Kadastro Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
MSB: Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Çad'a indi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayasofya,türkiye'nin mülküdür,fethedilmiştir 1
öğretmen seminerlerinin online'a çevrilmesi 3
kadın cinayetleri 1
adliyelerde yaşanan aşırı yoğunluk 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 3
hamza'dan şikayeti olan vatan sevgisini sorgulasın 3
Telefon şarjının dayanmaması 3
gram altın 6
terör örgütünün siyasi ayağı 4
e-use 1
SON İLANLAR
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam