Bakan Selçuk: Çocuklarımızın sağlığı için her türlü tedbiri aldık
|18 Haziran 2020 16:19
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınava ilişkin, "Çocuklarımızın ve tüm toplumun sağlığı için her türlü tedbiri aldık. Bunları cumartesi günü titizlikle hayata geçireceğiz." dedi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk, sınava 2 gün kala son hazırlıkları değerlendirmek için 81 ilin milli eğitim müdürü ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Toplantıya, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve genel müdürler de katıldı.
Toplantıda il müdürlerinden yapılan son hazırlıklarla ilgili bilgi alan ve verdikleri emekler için teşekkür eden Selçuk, şunları kaydetti:
"Çocuklarımızın ve tüm toplumun sağlığı için her türlü tedbiri aldık. Bunları cumartesi günü titizlikle hayata geçireceğiz. Bu yıl her seneki sınavların ötesinde çok daha özel bir takip gerektiriyor. Önceliğimiz öğrencilerimizin, öğretmenlerimiz ve velilerimizin sağlığıdır. Rahat olsunlar, çocuklarımız yalnızca sınavlarına odaklansın. Onlardan tek ricamız sağlımız için belirlediğimiz kurallara hassasiyetle uymalarıdır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MEB'den sorumluluk sınavlarına ilişkin açıklama
18 Haziran 2020 23:09
|MEB'den karne ve diploma açıklaması
18 Haziran 2020 17:44
|MEB, yıllardır Sağlık Bakanlığının yaptığı türden bir uygulamayı yapamadı
18 Haziran 2020 11:03
|Flaş! Öğretmenlerin seminerleri online yapılacak
17 Haziran 2020 22:10
|MEB, teftiş ön incelemelerinde değişiklik yaptı
17 Haziran 2020 15:18
|MEB, LGS'de alınacak ek tedbirleri belirledi
17 Haziran 2020 14:30
|Bakan Selçuk: LGS sınavında maske çıkarılabilir
17 Haziran 2020 13:39
|YKS online deneme sınavları bu hafta yapılacak
16 Haziran 2020 16:12
|EBA'da sınırlamalar kalktı, 7/24 kullanılabilecek
16 Haziran 2020 14:09
|'EBA ile uzaktan eğitim, yıl boyunca devam edecek'
16 Haziran 2020 12:30