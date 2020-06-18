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Anayasa Mahkemesi, vekilliği düşürülen 2 HDP'liyi gündemine aldı

Anayasa Mahkemesi 25 Haziran'da, milletvekilliği düşürülen Musa Farisoğulları ile Leyla Güven'e ait başvuruları gündemine aldı
 18 Haziran 2020 16:22
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Anayasa Mahkemesi, vekilliği düşürülen 2 HDP'liyi gündemine aldı

TBMM Genel Kurulu, 4/6/2020 tarihli 95. Birleşiminde 30/1/2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunması suretiyle, Hakkari Milletvekili Leyla Güven ile Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürmüştü.

Her iki milletvekilinin aldığı hapis cezaları Yargıtay tarafından onaylanıp kesinleşmişti. Tartışma ise milletvekilliğinin yasama dönemi sonunda kendiliğinden sona ermesinin beklenip beklenmemesi gerektiği yönündedir.

Anayasa Mahkemes, HDP'li iki milletvekillinin başvurusunu gündeme alarak, 25 Haziran'da esastan görüşecek
Memurlar.Net
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