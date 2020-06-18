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YÖK'ten intörnlerle ilgili önemli karar!

Yükseköğretim Kurulu, tıp fakültelerinde öğrenim gören intörn öğrencilerinin eğitim sürelerinin yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından belirlenmesine yönelik karar aldı.
 18 Haziran 2020 16:49
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YÖK'ten intörnlerle ilgili önemli karar!

Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karar çerçevesinde, Tıp Fakültelerinde 6 ncı sınıf (intörn) öğrencilerinin eğitim süresinin dokuz aydan az on iki aydan fazla olmamak üzere üniversitelerin ilgili kurulları tarafından belirlenmesine yönelik karar alındı.

İŞTE YÖK YAZISI
Memurlar.Net
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