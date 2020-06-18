YÖK'ten intörnlerle ilgili önemli karar!
Yükseköğretim Kurulu, tıp fakültelerinde öğrenim gören intörn öğrencilerinin eğitim sürelerinin yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından belirlenmesine yönelik karar aldı.
|18 Haziran 2020 16:49
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