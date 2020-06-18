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Başsavcılıktan 'Tüketici mahkemesinde karantina' açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul 6. Tüketici Mahkemesi'nin karantinaya alınmasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, mahkeme çalışanlarının sağlık durumunun iyi olduğu ve mahkemenin işlerine diğer Tüketici Mahkemelerinin dönüşümlü olarak bakacağı kaydedildi.
 18 Haziran 2020 16:57
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Başsavcılıktan 'Tüketici mahkemesinde karantina' açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul 6. Tüketici Mahkemesi'nin karantinaya alınmasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, mahkeme çalışanlarının sağlık durumunun iyi olduğu ve mahkemenin işlerine diğer Tüketici Mahkemelerinin dönüşümlü olarak bakacağı kaydedildi.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 6. Tüketici Mahkemesi, bir kalem memurunun korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınmıştı. Korona virüs tespitinin ardından mahkemede görevli iki hakim ve personel tedbiren izne çıkartılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Başsavcılığın açıklamasında: "İstanbul 6. Tüketici Mahkemesi'nde görevli bir personele uygulanan KOVİD-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle mahkeme hakimleri ve personelleri idari izinli sayılarak kendilerini izolasyonda tutmaları için evlerine gönderilmiş, mahkeme faaliyetleri ise geçici olarak durdurulmuştur. Mahkeme hakimleri ve personelimizin genel sağlık durumları iyidir. Faaliyetleri geçici olarak durdurulan İstanbul 6. Tüketici Mahkemesi'nin işlerine bu süreçte diğer İstanbul Tüketici Mahkemeleri dönüşümlü olarak bakacaktır. Başsavcılığımızca KOVİD-19'a karşı alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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