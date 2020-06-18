Bilecik'te FETÖ'den yakalanan 5 şüpheli serbest bırakıldı
Bilecik merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli salıverildi.
|18 Haziran 2020 17:03
|Yazdır
Bilecik merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, örgütün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik muvazzaf, emekli ve ihraç edilmiş askerlerin bulunduğu 5 zanlının yakalanması için operasyon başlattı.
Bilecik, Ankara, Afyonkarahisar, Hatay ve Mersin'de eş zamanlı yürütülen operasyonda F.S. (51), K.Ç. (33), F.A. (51), E.S. (32) ve E.K.(50) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ'den gözaltına alınan astsubay tutuklandı
18 Haziran 2020 22:34
|FETÖ'nün sözde Mersin il imamı tutuklandı
18 Haziran 2020 21:54
|Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
18 Haziran 2020 19:59
|Yargıtay, darbe girişimi sanığı eski tuğgeneral Bal'ın cezasını onadı
18 Haziran 2020 15:38
|FETÖ'den yargılanan eski kaymakam vekiline hapis cezası
18 Haziran 2020 15:25
|Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası
18 Haziran 2020 15:16
|Eski başyaver Yazıcı'nın yeniden yargılanmasına devam edildi
18 Haziran 2020 15:13
|FETÖ'nün sözde 'Kayseri sıkıyönetim komutanı'nın tutukluluğuna devam
18 Haziran 2020 14:28
|FETÖ davası avukatına hakimleri tehdit ettiği iddiası ile suç duyurusu
18 Haziran 2020 13:58
|FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası
18 Haziran 2020 13:20