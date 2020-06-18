1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'dan taziye için geldi, köy karantinaya alındı

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Geçitli köyü, İstanbul'dan bir yakınının taziyesi için gelen kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca karantinaya alındı.
 18 Haziran 2020 17:10
Yazdır
İstanbul'dan taziye için geldi, köy karantinaya alındı

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Geçitli köyü, İstanbul'dan bir yakınının taziyesi için gelen kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca karantinaya alındı.

İstanbul'dan, Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı 379 kişinin yaşadığı Geçitli köyüne bir yakının taziyesi için gelen kişi, koronavirüs belirtileri gösterince sağlık ekiplerine haber verildi. Hastaneye kaldırılan ismi açıklanmayan kişinin yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bu kişi hastanede tedaviye alındı.

Bu gelişme üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köy, 14 gün karantinaya alındı. Köy giriş ve çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı.

8 KİŞİNİN DAHA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, İstanbul'dan yakınının taziyesi için gelen kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla giriş- çıkışlara kapatılan Geçitli köyünde filyasyon ekipleri, çalışma başlattı. Taziyeye katılan 54 yaşındaki kadınla temas eden kişiler, tek tek belirlendi. İsmi öğrenilemeyen kadınla yakın temasta bulunan 8 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarına göre, 8 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Bu kişiler, sağlık görevlilerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürülürken, tedavilerine başlandı. Filyasyon ekiplerinin köyde çalışması sürüyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yerköprü Şelalesi misafirlerini ağırlamaya başladı
18 Haziran 2020 23:31		 'Sakin cennet Uzundere' alternatif tatil seçeneği sunuyor
18 Haziran 2020 23:01
Başkentliler maskesiz sokağa çıkma yasağına uydu
18 Haziran 2020 21:34		 Vaka sayısı sıfırlanmıştı, vaka sayısı 73'e yükseldi
18 Haziran 2020 21:22
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu ilde bugün!
18 Haziran 2020 19:45		 Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
18 Haziran 2020 19:38
Van'da yakalanan kaçak göçmenlerde ilk kez virüs vakası çıktı
18 Haziran 2020 18:59		 Yol kenarındaki yangınını söndürmek için durdu, aracı yandı
18 Haziran 2020 18:01
Kızılırmak'ta çocukları boğulan 2 baba belediyede işe alındı
18 Haziran 2020 17:31		 'İstanbul sınırındaki ilçelerimizde vaka sayılarında artışlar var'
18 Haziran 2020 16:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:08 - Yunan Sahil Güvenlikleri: Göçmenleri açık denizde bıraktılar01:04 - MSB: Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Çad'a indi01:02 - Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran yeni faaliyetler belli oldu00:38 - Tapu ve Kadastro Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı00:35 - Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik00:33 - 4 bin 29 emniyet personeli bir üst rütbeye terfi ettirildi00:20 - 4626 hakim ve savcının görev değişikliği Resmi Gazetede yayımlandı00:11 - Maaş haczi sıralaması nasıl belirlenir?00:10 - İdari izinli öğretmene, seminer döneminde, ek ders ödenir mi?00:03 - 19 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
00:01 - Büyükşehirlerde, mahalleye dönüşen köylerde yer alan lojmanlardan kira bedeli alınır mı?23:55 - Türkiye Novi Pazar'a Başkonsolosluk açacak23:47 - Öğrencilerin karneleri e-okul üzerinden erişime açıldı23:37 - Ertuğrul Özkök: İki kez bombalı suikastten kurtuldum23:31 - Yerköprü Şelalesi misafirlerini ağırlamaya başladı23:29 - Sağlık Bakanlığı'ndan, 'VC' görüşmelerine ilişkin açıklama23:27 - Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu23:25 - Türkiye, Çad'a ikinci kez tıbbi malzeme gönderdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik
4 bin 29 emniyet personeli bir üst rütbeye terfi ettirildi
Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran yeni faaliyetler belli oldu
İdari izinli öğretmene, seminer döneminde, ek ders ödenir mi?
Büyükşehirlerde, mahalleye dönüşen köylerde yer alan lojmanlardan kira bedeli alınır mı?
Maaş haczi sıralaması nasıl belirlenir?
4626 hakim ve savcının görev değişikliği Resmi Gazetede yayımlandı
19 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
Tapu ve Kadastro Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
MSB: Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Çad'a indi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayasofya'yı camii olarak ziyarete açabiliriz 1
istanbul'u anında kilitleriz 2
nihat özdemir'in fb kongre üyeliğinden istifa etmesi 1
ayasofya camisi 1
ak parti'nin yeşil top uygulamasının kaldırılması 2
bu yazısı namussuzluktur 1
Hüküm vermek 2
ayasofya 3
adliyelerde yaşanan aşırı yoğunluk 2
gram altın 6
SON İLANLAR
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 46 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi sözleşmeli 295 sağlık personeli alacak
Devlet Arşivleri Başkanlığı 45 İşçi Alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Gökçebey SYDV 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya SYDV 1 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam