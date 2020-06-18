İhraç davalarında, mağdurları gözeten başkan da görevden alındı
|18 Haziran 2020 17:19
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HSK, dün hakim ve savcı yer değiştirme kararnamesini yayınlamıştı.
Kararnamede, FETÖ davalarında, mağdurları sevindiren başkan olan Ankara 19. İdare Mahkemesi başkanı Dr. Oğuz Üstünel, görevden alındı. Üstünel, Mahkeme Başkanlığından alınarak tenzil-i rütbe ile bölge üyeliğine atandı.
9 Mayıs'ta memurlar.net'te yer alan haberde, bazı medya organlarında, eleştiri konusu olan davalara ilişkin olarak "Ankara İdare Mahkemesi, FETÖ'yü değil mağduru sevindirmiştir" denirek haber yapılmıştı. İlgili haber için tıklayınız. Söz konusu bu dosyada, Bank Asya ödemesinin konut kredisi olması, sendika üyeliğinin ise 15 Temmuz öncesi sonlandırılmış olması gerekçe gösterilerek başkaca bir delil olmaması nedeniyle, Ankara İdare Mahkemesinin, OHAL Komisyon kararını iptal etmesinin yerinde bir karar olduğuna dikkat çekilmişti.
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