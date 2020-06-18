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İhraç davalarında, mağdurları gözeten başkan da görevden alındı

KHK ile ihraç davalarında, mağdurları sevindiren Ankara 19. İdare Mahkemesi başkanı Dr. Oğuz Üstünel dünkü kararname sonrasında görevden alındı. Dr. Oğuz Üstünel'in başkanı olduğu Ankara 19. İdare Mahkemesi heyeti, Bank Asya'ya para yatırma işlemleri konut kredisinden ibaret olan, sendika üyeliği 15 Temmuz öncesi sonlandırılan ve arkadaş, amir baskısı nedeniyle sendika üyesi olan ihraç kararlarında, OHAL Komisyon kararları iptali yönünde karar veriyordu.
 18 Haziran 2020 17:19
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İhraç davalarında, mağdurları gözeten başkan da görevden alındı

HSK, dün hakim ve savcı yer değiştirme kararnamesini yayınlamıştı.

Kararnamede, FETÖ davalarında, mağdurları sevindiren başkan olan Ankara 19. İdare Mahkemesi başkanı Dr. Oğuz Üstünel, görevden alındı. Üstünel, Mahkeme Başkanlığından alınarak tenzil-i rütbe ile bölge üyeliğine atandı.

9 Mayıs'ta memurlar.net'te yer alan haberde, bazı medya organlarında, eleştiri konusu olan davalara ilişkin olarak "Ankara İdare Mahkemesi, FETÖ'yü değil mağduru sevindirmiştir" denirek haber yapılmıştı. İlgili haber için tıklayınız. Söz konusu bu dosyada, Bank Asya ödemesinin konut kredisi olması, sendika üyeliğinin ise 15 Temmuz öncesi sonlandırılmış olması gerekçe gösterilerek başkaca bir delil olmaması nedeniyle, Ankara İdare Mahkemesinin, OHAL Komisyon kararını iptal etmesinin yerinde bir karar olduğuna dikkat çekilmişti.
Memurlar.Net
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