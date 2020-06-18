1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'nin TBMM Başkanvekilli adayı belli oldu

CHP, TBMM Başkanvekilliğine Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ı aday gösterdi.
 18 Haziran 2020 17:40
Yazdır
CHP'nin TBMM Başkanvekilli adayı belli oldu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanlık Divanında CHP'ye düşen üyelikler için seçim yapıldığını anlatan Özkoç, TBMM Başkanvekilliğine Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın seçildiğini söyledi.

Özkoç, Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in idare amirliğine; İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin katip üyeliklere seçildiğini kaydetti.

Bu adayları gösteren listenin TBMM Genel Kurulunca işaret oyuyla oylanmasıyla seçim tamamlanmış olacak.

Özkoç, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki terör saldırısında hayatını kaybeden 4 işçiye Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

BM 75'inci Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'den seçilen ilk kişi olan Volkan Bozkır'ı tebrik eden Özkoç, kendisine başarı diledi.

Kamuya yapılan atamalarda liyakat esasının gözetilmediğini öne süren Özkoç, "Devlete yapılan atamalarda liyakata göre değil, 'Kendi yandaşımı nasıl bir yere getireyim.' anlayışıyla hareket ediliyor." ifadesini kullandı.

CHP'nin Millet İttifakı ile iktidar olmayı hedeflediğini belirten Özkoç, "Şu anda yoksulluk içinde olan esnafımıza, işçimize, çaresizlik içinde olan öğrencimize, kadınlarımıza, gençlerimize derman olabilmek için iktidara yürüyoruz. Türkiye'de her şeyin çaresi var. " diye konuştu.

Türk heyetinin Libya ziyaretine ilişkin bir soru üzerine Özkoç, Türkiye'nin Akdeniz'deki politikasına destek verdiklerini ancak başka bir ülkedeki iç çatışmada taraf olmayı doğru bulmadıklarını vurguladı. Özkoç, "Akdeniz'deki anlaşmanın doğruluğunu bir kere daha ifade ediyoruz ancak çatışmalarda, iç savaşta taraf olmak Türkiye Cumhuriyeti devletine yakışmaz. Türkiye Cumhuriyeti devleti kendi hakkını, hukukunu her alanda korumalıdır, dışarıda da korumalıdır ama bunun ölçüsünü 'yurtta barış cihanda barış' ilkesi içinde halletmelidir." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yunan Sahil Güvenlikleri: Göçmenleri açık denizde bıraktılar
19 Haziran 2020 01:08		 4626 hakim ve savcının görev değişikliği Resmi Gazetede yayımlandı
19 Haziran 2020 00:20
Ertuğrul Özkök: İki kez bombalı suikastten kurtuldum
18 Haziran 2020 23:37		 Sağlık Bakanlığı'ndan, 'VC' görüşmelerine ilişkin açıklama
18 Haziran 2020 23:29
Türkiye, Çad'a ikinci kez tıbbi malzeme gönderdi
18 Haziran 2020 23:25		 'Saygı Öztürk siyasi tasarrufu eleştirmiyor, kadına iftira atıyor'
18 Haziran 2020 23:04
Süleyman Soylu'dan Saygı Öztürk'e: Yalan!
18 Haziran 2020 22:55		 HDP'li 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
18 Haziran 2020 22:41
Türk gemisi, Fransız gemisine yakıt ikmali dahi yapmış
18 Haziran 2020 22:03		 TAGEM genel müdürü, elektrikli traktör için tarih verdi
18 Haziran 2020 21:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:08 - Yunan Sahil Güvenlikleri: Göçmenleri açık denizde bıraktılar01:04 - MSB: Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Çad'a indi01:02 - Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran yeni faaliyetler belli oldu00:38 - Tapu ve Kadastro Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı00:35 - Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik00:33 - 4 bin 29 emniyet personeli bir üst rütbeye terfi ettirildi00:20 - 4626 hakim ve savcının görev değişikliği Resmi Gazetede yayımlandı00:11 - Maaş haczi sıralaması nasıl belirlenir?00:10 - İdari izinli öğretmene, seminer döneminde, ek ders ödenir mi?00:03 - 19 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
00:01 - Büyükşehirlerde, mahalleye dönüşen köylerde yer alan lojmanlardan kira bedeli alınır mı?23:55 - Türkiye Novi Pazar'a Başkonsolosluk açacak23:47 - Öğrencilerin karneleri e-okul üzerinden erişime açıldı23:37 - Ertuğrul Özkök: İki kez bombalı suikastten kurtuldum23:31 - Yerköprü Şelalesi misafirlerini ağırlamaya başladı23:29 - Sağlık Bakanlığı'ndan, 'VC' görüşmelerine ilişkin açıklama23:27 - Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu23:25 - Türkiye, Çad'a ikinci kez tıbbi malzeme gönderdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik
4 bin 29 emniyet personeli bir üst rütbeye terfi ettirildi
Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran yeni faaliyetler belli oldu
İdari izinli öğretmene, seminer döneminde, ek ders ödenir mi?
Büyükşehirlerde, mahalleye dönüşen köylerde yer alan lojmanlardan kira bedeli alınır mı?
Maaş haczi sıralaması nasıl belirlenir?
4626 hakim ve savcının görev değişikliği Resmi Gazetede yayımlandı
19 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
Tapu ve Kadastro Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
MSB: Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Çad'a indi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşkın düşünce 1
adliyelerde yaşanan aşırı yoğunluk 2
bu yazısı namussuzluktur 1
istanbul'u anında kilitleriz 2
gram altın 6
terör örgütünün siyasi ayağı 4
Hamile kadına saldıran trafik magandası 1
cüneyt çakır 1
glutenaz kapsül 2
İstanbul'un simgesi ayasofya 2
SON İLANLAR
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 46 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi sözleşmeli 295 sağlık personeli alacak
Devlet Arşivleri Başkanlığı 45 İşçi Alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Gökçebey SYDV 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya SYDV 1 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam