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Kamyon şoförünün ışık ihlali iki can aldı

Konya'da ışık ihlali yaptığı öne sürülen sürücünün kamyonuyla hafif ticari araca çarpması sonucu sürücü Ali Yıldız (47) yaralandı, annesi Fatma Yıldız (74) ile kardeşi Emine Pala (38) yaşamını yitirdi. Korkup kaçan ve kısa sürede yakalanan kamyon şoförü Hasan İbiş (60) ifadesinde, "Ben geçerken sarı ışık yanıyordu" dedi.
 18 Haziran 2020 17:54
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Konya'da ışık ihlali yaptığı öne sürülen sürücünün kamyonuyla hafif ticari araca çarpması sonucu sürücü Ali Yıldız (47) yaralandı, annesi Fatma Yıldız (74) ile kardeşi Emine Pala (38) yaşamını yitirdi. Korkup kaçan ve kısa sürede yakalanan kamyon şoförü Hasan İbiş (60) ifadesinde, "Ben geçerken sarı ışık yanıyordu" dedi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Adana Çevre yolu Kumköprü Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ışık ihlali yapan Hasan İbiş yönetimindeki 42 DZ 664 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Ali Yıldız'ın kullandığı 42 NA 746 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan hafif ticari araçtaki Ali Yıldız yaralanırken, annesi Fatma Yıldız ve kardeşi Emine Pala yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada korktuğunu öne süren kamyon şoförü Hasan İbiş, aracını bırakıp, kaçtı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Ali Yıldız ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Fatma Yıldız ve kızı Emine Pala'nın cansız bedenleri otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAMYON ŞOFÖRÜ: SARI YANIYORDU

Polis ekiplerince yapılan çalışmayla Hasan İbiş, kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan İbiş'in ifadesinde, "Ben geçerken sarı ışık yanıyordu. Selektör yaptım ama kurtaramadım" dediği öğrenildi.

GÖRGÜ TANIĞI: KAMYON ŞOFÖRÜ IŞIK İHLALİ YAPTI

Yıldız'ın hafif ticari aracının arkasındaki aracın sürücüsü Ahmet Akkoç da kaza anıyla ilgili polise verdiği ifadede, kamyon şoförünün ışık ihlali yaptığını öne sürerek, ''Yeşil ışık yandı biz hareket ettik. Kamyon şoförü ışık ihlali yaptı. Biz de hızla kalksak bize de çarpabilirdi" dedi.
DHA
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