Foça Belediye Başkanı Gürbüz'ün 7,5 yıl hapsi istendi
|18 Haziran 2020 18:11
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İzmir'de suç örgütü lideri iddiasıyla yargılanan Binali Camgöz ile birlikte 38 sanığın isminin geçtiği iddianamede mağdur sıfatıyla ifadesi alınan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz için ek iddianame hazırlayan savcılık, Gürbüz'ün "Silahla kasten yaralamaya azmettirme" suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.
İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen ve 38 sanık ile 22 mağdurun yer aldığı iddianamede İzmir'in Foça ilçesinde çay bahçesi ve manav işleten İsmail Kılınç'ın suç örgütü lideri iddiasıyla yargılanan Binali Camgöz'ün adamları tarafından vurulmasından sonra saldırıyı düzenleyenler tarafından mesajla tehdit edildiğini iddia eden CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, mağdur sıfatı ile alınan ifadesinde sanıklardan şikayetçi oldu. Gürbüz, ifadesinde kendisini "Samet" olarak tanıtan kişinin Gürcistan'a ait bir GSM hatlı telefondan aradığını belirterek, Kılınç'ın vurulma olayı ile kendisinin ilişkilendirilmek istendiğini iddia etti.
9 Eylül 2019'da Foça'da işlettiği çay bahçesinde silahla vurulan ve kendisini Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün vurdurduğunu iddia eden İsmail Kılınç, avukatı aracılığı ile savcılığa itirazda bulundu. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyayla birleştirilen iddianamede Başkan Gürbüz hakkındaki çeşitli suçlamalara yer verildi. Daha önceki iddianamede mağdur, ek iddianamede ise sanık sıfatı ile yargılanacak olan Gürbüz için "Vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme" suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası istendi.
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