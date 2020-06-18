Türk ve Rus heyetler üçüncü kez ortak aşıyı görüştü
|18 Haziran 2020 18:20
|Yazdır
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirmek için Rusya Federasyonu ile yapılan iş birliği kapsamında, Türk ve Rus bilim insanları yeniden görüştü.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe başkanlığındaki Aşı Bilim Kurulu üyelerinden oluşan heyet ile Rusya Federal Tüketici Haklarını Koruma ve İnsan Sağlığı Servisi (Rospotrebnadzor) heyeti arasında ortak aşı geliştirme konusundaki görüşmelerin üçüncüsü video konferans yöntemiyle yapıldı.
Bakan Yardımcısı Meşe, görüşmede Türkiye'deki güncel Kovid-19 rakamlarına ilişkin bilgi verdi. Toplantıda yer alan TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, kurumun çalışmalarını ve projelerini içeren bir sunum yaptı.
Aşı Bilim Kurulu üyelerinin de katılım sağladığı görüşmede, Türkiye'deki aşı çalışmaları ve iyi klinik uygulama örneklerini içeren sunumlara yer verildi.
Türk ve Rus heyetlerin karşılıklı soru cevapları ile devam eden toplantının dördüncüsünün temmuzun ikinci haftasında yapılması planlanıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Sifon çekmek' virüsün havada yayılmasına neden oluyor
17 Haziran 2020 16:33
|Bilim Kurulu Üyesi'nden virüs ilacı bulundu iddiasına açıklama
17 Haziran 2020 10:02
|Farklı bir hastalığı olmak virüsü şiddetli geçirmede etken mi? İşte cevabı
16 Haziran 2020 13:47
|Ne zamana kadar maske takacağız? İşte yanıtı...
14 Haziran 2020 13:43
|Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Artış sürerse farklı tedbirler alınacak
14 Haziran 2020 09:55
|Bilim Kurulu üyesi uyardı: Kasım ve Aralık aylarında artış olabilir
14 Haziran 2020 09:30
|Virüs damarlara saldırarak ölüme yol açıyor
11 Haziran 2020 11:47
|Virüsün organlara kalıcı hasarı incelenecek
05 Haziran 2020 20:09
|Yüksek tansiyon virüsten ölme riskini iki katına çıkarabilir
05 Haziran 2020 19:42
|'Salgın, özelliğini 2 yıla kalmadan kaybedebilir'
04 Haziran 2020 21:22