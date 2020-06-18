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Normalleşme süreci bilet satışlarını ikiye katladı

1 Haziran itibariyle seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte sektörde hızlı bir canlanma yaşandı. Nisan ve Mayıs ayına oranla artan otobüs ve uçak bilet satışları dikkate alındığında ulaşım sektörü hızla toparlanıyor. Yeni dönemde yolcu taşımacılığı ile ilgili merak edilen tüm detayları online otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com açıkladı.
 18 Haziran 2020 19:20
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Normalleşme süreci bilet satışlarını ikiye katladı

1 Haziran itibariyle seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte sektörde hızlı bir canlanma yaşandı. Nisan ve Mayıs ayına oranla artan otobüs ve uçak bilet satışları dikkate alındığında ulaşım sektörü hızla toparlanıyor. Yeni dönemde yolcu taşımacılığı ile ilgili merak edilen tüm detayları online otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com açıkladı.

1 Haziran'da seyahat kısıtlamalarının kalkması, otobüs seferlerinin ve uçuşların kademeli olarak başlamasıyla birlikte bilet satış oranları ilkbahar dönemine kıyasla ikiye katlandı.

Yılda 10 milyondan fazla otobüs bileti satışıyla online otobüs bileti pazarında sektör lideri olan obilet.com, yaz döneminde de özellikle online bilet satışı oranlarında yükselen bir ivme bekliyor.

Seyahat alışkanlıkları değişiyor, online alışveriş artıyor

Online bilet satışı yapan obilet.com'un Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü Sertaç Keleş, bu sene ağırlıklı olarak Ege ve Akdeniz sahillerine yurt içi gezilerin düzenleneceğini, karavan seyahatlerinde ve çadır konaklamalarında artış yaşanacağını öne sürüyor.

Geçtiğimiz dönemde online alışverişin öneminin arttığını belirten Keleş; "Yaşanan krizle birlikte çok yeni bir kitle online ticaretle tanıştı. Kredi kartını internet alışverişlerinde kullanmaya çekinen büyük bir kesim güvenli online alışverişin mümkün olduğunu fark etti. Dahası, bunun nasıl yapılacağını öğrendi. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde daha ucuz fiyatların ve daha geniş ürün seçeneğinin bulunabileceği görüldü. Seyahat sektörü özelinde de online alım sayesinde farklı seçenekler hızlıca kullanıcılar tarafından karşılaştırılıyor, iptal ve iadeler çok kolay bir şekilde gerçekleştiriliyor" dedi.

Keleş sözlerine şu şekilde devam etti: "Seyahat acentelerinde kredi kartı taksit sayısının artırılması, turizm kredisi ve bilet fiyatlarına getirilen aile düzenlemesi gibi devlet desteklerinin yaz boyunca vatandaşların turizm ihtiyaçlarına destek olacağını söylemek mümkün. Turizme sunulan destek paketlerine rağmen, 2020 yılı özelinde seyahatlerin daha çok ihtiyaç odaklı ve sosyal mesafe kuralları öncelikli olacak şekilde ilerleyeceğini düşünüyoruz."

Sanayi, hizmet, eğitim bölgelerinden;turizm, tarım, hayvancılık bölgelerine hareket

Sertaç Keleş, içinde bulunduğumuz yaz döneminden dolayı insanların genel olarak büyükşehirlerden tatile, yaylaya veya hasada gittiğini vurgulayarak, "Normal sezon yoğunluğuna ulaşmamıza hala zaman var, ancak başlangıç olarak mevcut durumdaki dengeli talep artışı sektörün finansal dengeleri açısından olumlu bir noktada," diyor ve ekliyor, "Her ne kadar mevcuttaki belirsizlik durumundan dolayı kesin bir veri vermek doğru olmasa da, alınan önlemlerin sıkı bir şekilde takip edilmesi ve vatandaşlarımızın bugüne kadar sergilediği sorumluluk bilincinin devam etmesi halinde, sonbahar aylarında olağan trafiğe ulaşabileceğimizi öngörüyoruz ve umuyoruz" diye konuştu

Keleş sözlerine şu şekilde devam etti: "Normalleşme süreci devam ettiği sürece 2019 yılı bilet satışları verilerimize bu yıl sonuna kadar tekrar ulaşabileceğiz. obilet.com haziran ayı bilet satışı verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere, Ankara, Eskişehir, Bursa gibi sanayi, hizmet ve eğitim sektörlerinde bolca istihdamın bulunduğu büyükşehirlerden çıkış yapıldığını ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu gibi tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomilerin bulunduğu yörelere ve Akdeniz-Ege kıyı şeridi gibi turizm sezonunun açılmasının beklendiği bölgelere doğru bir trafik yaşandığını söylemek mümkün."
İhlas Haber Ajansı
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