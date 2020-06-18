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Apartman aidatı fiyatları dudak uçuklatıyor

Vatandaşlar için büyük bir gider olan aidat fiyatları dudak uçuklatıyor. 5 Büyükşehir Konut Aidat Raporu'na göre İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da her ay 1 milyar 133 milyon TL aidat ödeniyor. Her ay yaklaşık 700 milyon TL aidatın ödendiği İstanbul'da başı Sarıyer çekiyor. En düşük aidatı ise ortalama 40 TL ile Fatih'te oturanlar ödüyor.
 18 Haziran 2020 19:25
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Apartman aidatı fiyatları dudak uçuklatıyor

Konum, sosyal alanlar, temizlik ve güvenlik hizmetleri gibi kıstaslara göre değişiklik gösteren konut aidatları büyükşehirlerde site ya da apartmanlarda yaşayan ev sahipleri ve kiracılar için büyük gider kaynakları arasında yer alıyor. GABORAS Gayrimenkul Borsası tarafından 5 Büyükşehir baz alınarak hazırlanan raporda, çarpıcı veriler ortaya çıktı. GABORAS Genel Müdür Yardımcısı Şevki Çatladı Türkiye'de her ay yaklaşık 1 Milyar 133 Milyon TL konut aidatı ödendiğini söyleyerek, "İstanbul en fazla aidat ödeyen illerden bir tanesi. Yaklaşık 700 milyon TL'nin üzerinde her ay İstanbul'da aidat ödüyoruz. İstanbul'daki bu rakamı Ankara 139 milyon TL, İzmir 130 milyon TL, Antalya 81 milyon TL ve Bursa da 79 milyon TL ödeyerek takip ediyor" dedi.

İSTANBUL'DA EN ÇOK AİDATI BEYKOZ, EN AZINI FATİH ÖDÜYOR

İstanbul'da en fazla aidat toplanan ilçeleri sıralayan Çatladı, "En fazla aidat Sarıyer, Esenyurt, Beykoz, Kadıköy, Küçükçekmece ve Bağcılar'da toplanıyor. Kalabalık ilçeler, Esenyurt, Pendik, Bağcılar gibi yerlerde aidat miktarlarının total anlamda fazla olması normal. Çünkü çok fazla yaşayan var ve konut miktarları çok fazla. Esenyurt gibi ilçelerin dışında Sarıyer, Kadıköy, Beykoz gibi yerlerde yüksek miktarlarda aidat toplanıyor. Bunun sebebi ise buradaki aidatların biraz daha pahalı olmasından kaynaklanıyor. İstanbul'da en düşük aidatı ödeyen ilçe ise 40 TL ile Fatih. Bunun dışında en pahalı aidatı ise sırasıyla, 526 TL ile Beykoz, 432 TL ile Sarıyer, 287 TL ile Başakşehir ödüyor" diye konuştu.

EN FAZLA AİDAT ÇANKAYA'DA

Ankara'da ise Çankaya'da yaşayanların her ay ortalama 175 TL aidat ödediğini dile getiren Çatladı, "Ankara'da ortalama aidat değeri Gölbaşı'nda 170, Etimesgut'ta 125, Yenimahalle'de ise 100 TL. En fazla aidat toplanan ilçeler ise, Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle, Keçiören ve Gölbaşı olarak sıralanıyor" ifadelerini kullandı.

İZMİR'DE EN FAZLA AİDATI URLA'DA YAŞAYANLAR ÖDÜYOR

İzmir'de her ay ortalama 130 milyon TL aidat toplandığını ifade eden Çatladı, şunları söyledi:

"110 TL de ortalama aidat miktarı var. En fazla aidat Bornova'da toplanıyor. Bornova'yı Karşıyaka, Bayraklı, Konak, Urla takip ediyor. Aidat değeri en yüksek olan ilçeler ise, 363 TL ile Urla, 340 TL ile Güzelbahçe, 262 TL ile Çeşme, 237 TL ile Narlıdere ve 136 TL ile Bornova."

KAŞ'TA ORTALAMA 250 TL AİDAT ÖDENİYOR

Her ay 81 milyon TL aidatın ödendiği Antalya hakkında konuşan Çatladı, "115 TL Antalya genelinde ortalama bir aidat miktarından söz edilebilir. İlçeler nezdinde kıyaslandığında ise Muratpaşa, Manavgat ve Alanya da en fazla aidat toplanan ilçelerin başında geliyor. Antalya'da en pahalı aidatı ödeyen ilçelerde ise, Kaş ön plana çıkıyor. Kaş'ta ortalama 250 TL aidat ödendiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

BURSA'DA ORTALAMA AİDAT TUTARI 85 TL

Çatladı, 79 milyon TL aidatın ödendiği Bursa için ise, "Bursa'da ortalama aidat miktarı ise 85 TL. Bursa'da ilçe sıralaması, Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ve İnegöl'ün ön plana çıktığı görülüyor" dedi.
DHA
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