Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Artvin-Erzurum kara yolu, iki ayrı noktada meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
|18 Haziran 2020 19:38
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Artvin-Erzurum kara yolu, iki ayrı noktada meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, Artvin-Erzurum kara yolundaki Su Kavuşumu Tüneli ile 70. kilometresindeki Yeniköy mevkisinde aşırı yağış yüzünden yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi.
Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Yusufeli ilçesinde sağanak dolayısıyla debisi yükselen bazı derelerin taştığı öğrenildi.
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