Ataması yapılan 8 Vali görevine başladı

Elazığ Valiliğine atanan Erkaya Yırık görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kayseri Melikgazi Kaymakamlığından Elazığ Valiliğine atanan Yırık, vali yardımcıları ve kaymakamlar tarafından karşılandı.

Yırık, Valilikte yaptığı konuşmada, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Valilik görevine atandığı Elazığ'ın zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Yırık, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AFAD ve TOKİ vasıtasıyla yıkılan evlerin yeniden inşası, kırılan gönüllerin yeniden onarılması için büyük çalışmalar yapılıyor. İnşallah bundan sonra da bu çalışmalar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yırık, Elazığ'a, milletvekili, belediye başkanı, muhtar, kanaat önderi ve vatandaşlarla güzel hizmetler bırakmak için yoğun çaba sarf edeceğini söyledi.

- "Elazığ'da inşallah dokunulmadık gönül bırakmayacağız"

Şimdiye kadar yaptığı bütün çalışmaların vatandaş odaklı olduğunu dile getiren Yırık, şunları kaydetti:

"Valilik, sorumluluk duygusuyla yapılan bir vazifedir. Hiçbir zaman yanılmadığımızı, bu aziz millete yapılan tüm hizmetlerin hem ilahi hem de insani noktasında karşılığını aldığımızı şükürler olsun gördük. Elazığ'da inşallah dokunulmadık gönül bırakmayacağız. Bu çalışmayı yaparken de Elazığ'ın mükemmel yetişmiş vatanperver bürokratlarını bu noktada kendimize yardımcı olarak göreceğiz."

Çanakkale Valiliğine atanan İlhami Aktaş, göreve başladı.



Valililer Kararnamesi ile Nevşehir Valiliğinden Çanakkale Valiliği vazifesine tayin edilen İlhami Aktaş, görevine başladı.

Aktaş, görev başlaması dolayısıyla valilik binasında gazetecilerle bir araya geldi.

Nevşehir'de 4 yıl görev yaptığını ifade eden Vali Aktaş, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Çanakkale Valiliği görevine başlamış bulunuyorum. Görev süremiz boyunca vatandaş odaklı hizmet anlayışını yürütmek istiyoruz. En çok şehit verdiğimiz şehitler diyarı ilimizde, onlara layık bir yönetim anlayışı sergileyerek gelecekte Çanakkale'mizin gerek tarımının ve gerekse turizmin gelişmesi, doğasının korunması noktasında devletimizin verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve basın mensupları ile birlikte yürütmeye çalışacağız." dedi.

Vali İlhami Aktaş, ardından kentte görev yapan gazeteciler ile tanışıp bir süre sohbet etti.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun görevine başladı

Osmaniye Valiliğinden Kahramanmaraş Valiliğine atanan Ömer Faruk Coşkun, görevine başladı.

Valilik binası girişinde, vali yardımcıları ve kaymakamlarca karşılanan Coşkun, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'a vali olarak hizmet edecek olmanın onur ve mutluluğunu yaşadığını belirterek kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

"Osmaniye'de 3 yıldır yürüttüğüm görevin ardından Kurtuluş Savaşı'mızın en büyük kahramanlarından Sütçü İmam'ın torunlarına hizmet edecek olmanın heyecanı içerisindeyim." diyen Coşkun, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesiyle hareket edeceklerini söyledi.

Coşkun, kentin yatırım potansiyeli başta olmak üzere, tüm zenginliklerini en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini dile getirdi.

Dünyayı etkisi altına alan bir salgın dönemi yaşandığını anımsatan Coşkun, ülke olarak bu konuda çok büyük hassasiyet gösterildiğini, gösterilmeye de devam edildiğini belirtti.

Coşkun, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda daha duyarlı olup tedbiri elden bırakmaması gerektiğini ifade etti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, göreve başladı

Valiler kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı Personel Daire Başkanlığından Afyonkarahisar Valiliğine atanan Gökmen Çiçek, kente geldi.

Çiçek'i, valilik binası önünde Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri karşıladı.

Karşılamanın ardından Çiçek, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü tören mangasını selamladı.

Valilik binasında gazetecilere açıklamada bulunan Çiçek, Afyonkarahisar Valiliği için kendilerini onurlandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yanında çok şey öğrendiğini ifade ettiği ve beraber mesai yaptığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şükranlarını dile getirdi.

Kendisinden önce görev yapan ve Zonguldak Valiliğine atanan Mustafa Tutulmaz'a da hizmetleri ve gayretleri için teşekkür eden Çiçek, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar tarihin hiçbir döneminde önemsiz bir şehir olmamıştır. Tarihin her döneminde parlayan bir yıldız olmuştur. Tarihten getirdiği kültürel kaynakları ile kendine ait bir aklı, medeniyet birikimi ve potansiyeli olmuştur. Afyonkarahisar'da bizlere düşen de bu medeniyet birikiminin izlerini takip etmek ve potansiyelini ortaya çıkarmaktır.

Çiçek, Afyonkarahisar'ı herkesin tanıdığı ve bildiği şehir olmanın ötesine geçirip bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

- "Şehit ve gazi yakınlarımız bizim birinci önceliğimiz olacak"

Çiçek, Afyonkarahisar için gece gündüz çalışacaklarını belirterek, sanayileşme ve kalkınmanın yanı sıra sosyal projelere de önem verileceğine dikkati çekti.

Gençlerin de odak noktalarından biri olacağını dile getiren Çiçek, "Bunun yanında inancımızın bize emanet ettiği garip gureba ve ihtiyaç sahiplerini de sürekli gözeteceğiz. Şehit ve gazi yakınlarımız bizim birinci önceliğimiz olacak. Bir elimiz ve bir gözümüz muhakkak onların üzerinde olacak. Biz onların rızasını, Hakk'ın rızasına giden bir yol olarak görüyoruz." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin de Çiçek, şu değerlendirmelerde blundu:

"Tehlikeyi büyük ölçüde kontrol altına almaya çalıştığımız aşikar. Ancak rakamlar ortadadır ve tehlike henüz bitmiş değil. Maske, hijyen ve sosyal mesafe konusunda duyarlılığımız aynı şekilde devam edecek."

Yozgat Valisi Ziya Polat göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Yozgat Valiliğine atanan Ziya Polat görevine başladı.

Ankara Mamak Kaymakamlığı görevinden Yozgat Valiliğine atanan Polat, valilik binası önünde, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurumların müdürleri tarafından sosyal mesafe kuralına uyularak karşılandı.

Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Bozok diyarı Yozgat'ta göreve başlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Polat, "Yozgat, tarihiyle köklü bir vilayetimiz. Bu vilayetimizde göreve başlamanın heyecanını ve onurunu yaşıyorum. Amacımız, her yerde olduğu gibi 'halka hizmet, Hakk'a hizmet', 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu ile çalışmak. Yozgat'a öncelikle insanımızın gönlüne dokunmaya geldik. işlerimizin çoğunu milletimizin arasında, sokakta halledeceğiz. Makamda oturan değil ilçe ilçe, sokak sokak, esnaf esnaf dolaşarak Yozgat'ımızı tanımaya çalışacağım." diye konuştu.

Vali Polat, Yozgat'ın büyük projeleri olan bir il olduğunu da vurgulayarak, "Yüksek hızlı tren, havalimanı projeleri devam ediyor. Tarihi turistik yerlerimizden Çamlık Milli Parkı'nı, Sarıkaya Roma Hamamı'nı el birliğiyle tanıtıp turizme açmak ve Yozgat'a artı değer katmanın peşinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz göreve başladı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden Çankırı Valiliğine atanan Abdullah Ayaz, görevine başladı.

Ayaz, valilik binası önünde vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Ayaz, makamında yaptığı konuşmada, atamanın herkes için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çankırı'da kaldığı sürede elinden gelen tüm gayreti göstereceğini vurgulayan Ayaz, "Sizlerin de bulunduğu gibi bizler de memleketin çok farklı yerlerinde görevde bulunduk. Son 5 yılda Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde görev yapmaktaydım, 3 yılı genel müdür, 2 yılı daire başkanı olmak üzere. Şimdi de kısmet burası." dedi.

Görev süresi boyunca Çankırı'nın her karışına basma gayreti içinde olacağını dile getiren Ayaz, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın tamamına temas etme, meselelere, sorunlara eğilme gayreti içerisinde olacağız. Yapılabilecek ne varsa ilimizin potansiyelini geliştirme noktasında gayret ve çaba içerisinde olacağız. Muhakkak ki bunlar tek başına valinin, diğer birimlerin yapacağı işler değil. Bu bir ekip çalışması. Biz elimizden gelen çabayı gösterip bizden sonra gelenlere tevdi etme çabasında olacağız."

Giresun Valisi Enver Ünlü göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, Iğdır Valisi ve Iğdır Belediye Başkan Vekili görevinden Giresun Valiliğine atanan Enver Ünlü, kente geldi.

Ünlü, Giresun Hükümet Konağı önünde düzenlenen karşılama töreninde yaptığı konuşmada, şehitler diyarı serhat Iğdır'dan yine şehitler ve kahramanlar diyarı Giresun'a atandığını söyledi.

Yeşilin bin bir tonuna sahip Giresun'a ve Giresunlulara hizmet edecek olmanın bahtiyarlığını yaşadığını dile getiren Ünlü, mesai kavramı gözetmeksizin, Giresunlularla omuz omuza vererek şehrin daha fazla gelişmesi ve kalkınması için çalışacaklarını aktardı.

Ünlü, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve toplumun tüm kesimlerine adil olarak dağıtılmasına da mesai arkadaşları ile birlikte gayret edeceklerini ifade ederek, tüm bu işlerin üstesinden başarıyla geleceklerine inandığını vurguladı.

Giresun'u, turizmde "Karadeniz'in incisi" haline getirmek için çalışacakların belirten Ünlü, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma her sektörün öncelikli hedefleri olacağını sözlerine ekledi.

Karşılama törenine Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, ilçe kaymakamları ve kurum müdürleri katıldı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Erzincan Valiliğine atanan Mehmet Makas göreve başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Makas, Valilik binası girişinde Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olçaş, kaymakamlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından, Valilik makamına geçen Vali Makas, il protokolü ile bir süre görüştü.

Makas, ardından kaymakamlardan ilçelerin genel durumuna yönelik brifing aldı.