Türkiye, Irak'tan PKK terörüyle mücadelede iş birliği bekliyor
|18 Haziran 2020 21:13
|Yazdır
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Irak Dışişleri Bakanlığının Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyonlarını protestolarına ilişkin, "Komşumuz Irak'ın, PKK terörüyle mücadelemizde, ülkemizle iş birliği ve uyum içerisinde hareket etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Sözcü Aksoy, Irak Dışişleri Bakanlığının protestoları hakkındaki soruya yazılı yanıtında, TSK tarafından Irak'ın kuzey bölgelerinde yürütülen "Pençe-Kartal" ve "Pençe-Kaplan" harekatlarının, Türkiye'nin ulusal güvenliğinin yanı sıra Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini de tehdit eden PKK terör örgütünü hedef almakta olduğunu belirtti.
Aksoy, "Komşumuz Irak'ın, PKK terörüyle mücadelemizde, ülkemizle iş birliği ve uyum içerisinde hareket etmesini bekliyoruz. Bu hususlar, Bağdat Büyükelçimiz tarafından ilgili Irak makamlarına da hatırlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yunan Sahil Güvenlikleri: Göçmenleri açık denizde bıraktılar
19 Haziran 2020 01:08
|4626 hakim ve savcının görev değişikliği Resmi Gazetede yayımlandı
19 Haziran 2020 00:20
|Ertuğrul Özkök: İki kez bombalı suikastten kurtuldum
18 Haziran 2020 23:37
|Sağlık Bakanlığı'ndan, 'VC' görüşmelerine ilişkin açıklama
18 Haziran 2020 23:29
|Türkiye, Çad'a ikinci kez tıbbi malzeme gönderdi
18 Haziran 2020 23:25
|'Saygı Öztürk siyasi tasarrufu eleştirmiyor, kadına iftira atıyor'
18 Haziran 2020 23:04
|Süleyman Soylu'dan Saygı Öztürk'e: Yalan!
18 Haziran 2020 22:55
|HDP'li 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
18 Haziran 2020 22:41
|Türk gemisi, Fransız gemisine yakıt ikmali dahi yapmış
18 Haziran 2020 22:03
|TAGEM genel müdürü, elektrikli traktör için tarih verdi
18 Haziran 2020 21:51