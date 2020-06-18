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TİGEM haralarında 362 tay dünyaya gözlerini açtı

Safkan Arap atı yetiştirilen Bursa Karacabey, Eskişehir Anadolu ve Malatya Sultansuyu'ndaki TİGEM tesislerinde ocak-haziran dönemini kapsayan doğum sezonu sona erdi.
 18 Haziran 2020 21:41
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TİGEM haralarında 362 tay dünyaya gözlerini açtı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM) safkan Arap atı yetiştirilen haralarda, şampiyon adayı tayların doğum sezonu tamamlandı.

Bursa Karacabey, Eskişehir Anadolu ve Malatya Sultansuyu'ndaki TİGEM tesislerinde, ocak-haziran dönemini kapsayan doğum sezonunda 362 tay dünyaya gözlerini açtı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Ayşin Işıkgece, AA muhabirine, TİGEM tesislerinin dünyadaki önemli safkan Arap atı yetiştiriciliği ve ıslahının yapıldığı önemli merkezlerden olduğunu söyledi.

İşletmelerde beklenen doğumların gerçekleştiğini ve geçen yıla göre yüzde 10 artış olduğunu aktaran Işıkgece, "Bu taylar arasında Ayabakan, Tamerinoğlu, Altaha, Turbo, Orçun, Bilgin, Kurtel, Özhaber, Sonalp, Baba Mevlüt, Özgünhan, Ateştopu, Onurkaan, Tümözbey, Özduran gibi yarış sahalarında performansı yüksek aygırların yavruları bulunuyor." dedi.

Ayşe Ayşin Işıkgece, 2023 yılında yarış parkurlarındaki yerlerini alacak bu taylardan üstün başarılar beklendiğini dile getirdi.

"Osmanlı'dan miras kalan gen kaynağı korunuyor"

TİGEM'in, Türkiye'deki safkan Arap atı yetiştiriciliğinin teminatı olduğunu vurgulayan Işıkgece, şöyle konuştu:

"1400 baş hayvan varlığı ile TİGEM'de atçılık faaliyetleri sürdürülüyor. Osmanlı'dan miras kalan hazine değerindeki bu gen kaynağının günümüze kadar ırk karakterlerinde bozulma olmadan korunması, koşu performansının geliştirilmesi ve ıslahı, TİGEM'in at yetiştiriciliği faaliyetlerine devam etmesi ile sağlanıyor. TİGEM'de bu faaliyetin devam etmesi, safkan Arap atının ülkemizde safiyetinin korunması ve genetik iyileştirmenin sağlanması açısından önem arz ediyor."

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Ali Yalçın da kısrakların gebelik süresinin 11 ay olduğunu belirterek, geçen yıl yapılan tohumlamalar sonucunda tayların dünyaya geldiğini anlattı.

Tayların 6 ay boyunca anne sütüyle beslendiği bilgisini veren Yalçın, "6 aydan sonra erkek ve dişi tayları farklı tavlalara götürüp, 1-2 yaşına kadar bakımını yapıyoruz. Daha sonra ihtiyaca göre dişilerin bir kısmını damızlık olarak ayırıyoruz, diğerlerini ise açık artırma usulüyle satışa sunuyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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