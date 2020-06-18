SOHO Teleskobu 4 bininci kuyruklu yıldızı tespit etti
|18 Haziran 2020 21:28
|Yazdır
ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, 15 Haziran'da Güneş ve Heliosferik Gözlemevi (SOHO) Teleskobunun halka açık kayıtlarını inceleyen bir gönüllü tarafından tespit edilen kuyruklu yıldızın, teleskobun 25 yılda yaptığı 4 bininci kuyruklu yıldız keşfi olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.
"SOHO-4000" adı verilen kuyruklu yıldızın, Güneş'e çok yaklaşan yörüngelerle karakterize edilen Kreutz kuyruklu yıldız ailesinde yer aldığı kaydedildi.
Kreutz kuyruklu yıldızlarının parçalanmış bir uydudan kalan parçalar olduğu tahmin ediliyor.
Günberi konumunda Güneş'e çok yaklaşan parçalar yanarak yok olurken, kuyruklu yıldız görünümü alıyor.
SOHO Teleskobunun Güneş'e odaklı görüntüleme enstrümanları, bu türden kuyruklu yıldızların geçişlerini sıkça kayda alıyor.
NASA ile Avrupa Uzay Ajansının (ESA) ortak projesi SOHO Teleskobu, 1995'te uzaya fırlatılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|TB2 İHA, 361 yangın kulesinin görevini tek başına yapacak
18 Haziran 2020 22:18
|Twitter'a yeni özellik: Sesli tweet
18 Haziran 2020 08:45
|Otomotiv devinden scooter atağı!
17 Haziran 2020 09:12
|WhatsApp'ta 'para transferi' dönemi başladı
16 Haziran 2020 10:54
|Genç girişimciler gözünü zirveye dikti
15 Haziran 2020 20:29
|NASA, Mars keşif aracı Perseverance'ın fırlatılışını erteledi
13 Haziran 2020 16:47
|Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü ASPİLSAN üretildi
13 Haziran 2020 16:10
|İşte WhatsApp'a gelecek 5 yeni özellik
13 Haziran 2020 14:21
|Siber vatan: Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çekmişti
12 Haziran 2020 07:35
|Nokia 108 MP'lik telefon ile geri dönüyor
11 Haziran 2020 14:06