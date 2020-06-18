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Başkentliler maskesiz sokağa çıkma yasağına uydu

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ankara, İstanbul ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı. Başkent'te uygulamanın ilk gününde vatandaşların çoğunun kurala uyduğu görülürken, yasağa uymayan vatandaşlar polis ekipleri tarafından uyarıldı.
 18 Haziran 2020 21:34
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Korona virüs tedbirleri kapsamında Ankara, İstanbul ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı. Başkent'te uygulamanın ilk gününde vatandaşların çoğunun kurala uyduğu görülürken, yasağa uymayan vatandaşlar polis ekipleri tarafından uyarıldı.

Korona virüsle mücadele kapsamında, İstanbul, Ankara ve Bursa'da Cadde , sokak, açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Uygulamanın ilk gününde Başkentliler, kurala uyum gösterdi. Şehrin en kalabalık olduğu 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda vatandaşlar maske kullanımına dikkat etti. Maskesiz dışarı çıkan vatandaşlar ise polis ekipleri ve Bekçiler tarafından uyarıldı. Polis ekipleri bazı araçları durdurarak maske takılması uyarısında bulundu. Yasağa uymayanlara 790 lira ile 3 bin 180 lira arasında ceza uygulanacak.

Maskesiz sokağa çıkma kısıtlamasının çok önemli olduğunu belirten bir vatandaş," Bunlar takılmadığında insanlarımız zaten zor durumda. Bu duruma çok sevindim. Özellikle sivil polisler tarafından cezanın yazılması önemli. İnsanlar burunlarının altında maske kullanıyor. Ben sivil vatandaş olarak uyarmak zorunda kalıyorum. Başka şekilde bunların önüne geçilmez. İnsanlara ceza verilmesi önemli, o zaman anlarlar. Biz Türkiye olarak bunu yapmamız lazım. Bu yaptırımlar olmazsa biz maalesef yola gelmeyeceğiz. Ceza bence çok güzel. Bu cezalar gelmezse insanlarımız bunu takmaz diye düşündüm. İkaz ettiklerim oldu ama genelde maske takıyorlar" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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