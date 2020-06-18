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TAGEM genel müdürü, elektrikli traktör için tarih verdi

Isparta'da bir toplantıya katılan Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Özkan Kayacan, ilk elektrikli traktörlerin Eylül ayında sahaya inmeye başlayacağını açıkladı.
 18 Haziran 2020 21:51
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Isparta'da bir toplantıya katılan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Özkan Kayacan, ilk elektrikli traktörlerin Eylül ayında sahaya inmeye başlayacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Özkan Kayacan, Isparta Uygulamalı Bilimler Ünivertesinde gerçekleştirilen 'TAGEM Projeleri İstişare' toplantısına katıldı. Burada konuşan Özkan Kayacan, TAGEM'in şu anda yaklaşık 200 bin dekar araziyi işlediğini ifade ederek, bu alanın kendilerine yetmediğini söyledi. Kayacan, "Şu anda 48 enstitüde çalışıyoruz, çalışmadığımız konu yok. Sadece eksik olduğumuz konu mekanizasyon. Bu konuda da enstitü kurmak için çalışıyoruz. Özellikle tarım 4.0, akıllı tarım ve robot teknolojisinin tam geliştiği bir dönemdeyiz. Bununla ilgili adımlar atıyoruz. En önemli yaptığımız işlerden birisi de TAGEM'i güncelliyoruz. Klasik olarak mevcut devlet memuru mantığıyla yürüyen değil, hedefi ortaya koyan, bu hedef doğrultusunda çalışan bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Tabiri caizse sistem kurmaya çalışıyoruz" dedi.

"Kendi kendine yeten bir ülkeyiz"

Tohum konusunda iddialı çalışmalara imza attıklarına değinen Kayacan, Türkiye'deki buğday tohumlarının yüzde 75'inin sadece TAGEM'deki ıslahçılar tarafından geliştirildiğini belirtti. Kayacan, "Buna özel sektörü dahil ettiğiniz zaman Türkiye'deki buğday tohumumun yüzde 95-96'sı yerli ve milli tohumdur. Arpa tohumunda bu rakam yüzde 77-80'lere çıkmakta, özel sektördeki yerli firmaları da koyduğunuzda yüzde 100'lere ulaşıyor. Hububat, yulaf ve çavdarı koyduğunuzda kendi kendine yeten bir ülkeyiz. Sıkıntılı olduğumuz noktalar da var ancak o konularda güdümlü projeler yapıyoruz" diye konuştu.

"Dünyada ne varsa hepsi Türkiye'de olacak dedik"

Generasyon atlatma çalışmaları hakkında bilgi veren TAGEM Genel Müdürü Özkan Kayacan, "Adana'da 6 nesli bir araya sığdıran generasyon atlatma seramızı faaliyete soktuk. Edirne'de generasyon atlatma seramızı kuruyoruz, İzmir'de 4 yılı tek yıla düşüren generasyon atlatma seramızı kurduk. Dünyada ne varsa hepsi Türkiye'de olacak dedik ve bu konudaki altyapı çalışmalarına önem verdik. Tüm bu çalışmalardaki ana unsur çiftçilerimizin girdilerini ucuzlatmak, çiftçimizin ürünlerine değer katmak ve katma değeri yüksek ürünler hale getirmek" şeklinde konuştu.

"İlk traktörler Eylül ayının 15'i veya Eylül sonu gibi sahaya inmeye başlayacak"

Son olarak elektrikli traktör üretimine değinen Kayacan, bu konuda fabrika çalışmasının bittiğini ve fabrika bantlarının kurulmakta olduğunu söyledi. Kayacan, "Nasip olursa birkaç ay içerisinde elektrikli traktörümüz Türk çiftçimizin hizmetine sunulacak. İlk traktörler Eylül ayının 15'i veya Eylül sonu gibi sahaya inmeye başlayacak" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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